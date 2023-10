Profesor antropológie z Kanady David Scheffel prišiel po revolúcii robiť na Slovensko výskum o detskej prostitúcii v rómskych osadách. Od roku 2017 čelí stíhaniu pre sexuálne zločiny, strávil 6 rokov vo väzení. Čaká ho rozsudok v ďalšom skutku. No v prípade nastal obrovský zvrat, prehovorili svedkyne!

Kanadská vláda financovala výskum Davida Scheffela, profesora jednej z tamojších najprestížnejších univerzít, v rómskej osade v obci Svinia (okres Prešov). Pôsobil tam od 90-tych rokov, medzi miestnymi bol obľúbený, poznali ho všetci, mnohým pomáhal. Výsledkom jeho výskumu bola knižná publikácia vydaná v roku 2009 o vzťahoch v komunite a neúspechu osadníkov včleniť sa do spoločnosti. V časti knihy sa zaoberá aj ich sexuálnym správaním. Dospel k záveru, že ak sú peniaze na hodnotovom rebríčku skúmaných Rómov na prvom mieste, sex je hneď za nimi.

Vo svojom ostatnom výskume sa zameral na detskú prostitúciu, sexuálnu patológiu, incest a skorý pohlavný život detí v osadách. Lenže práve to sa stalo kameňom úrazu v jeho prípade. Skončil za mrežami, trestné oznámenie na neho podal otec jednej maloletej osadníčky. Vraj profesor jeho dcéru a ďalšie maloleté obchytkával. V roku 2017 preto Scheffela zadržali policajti, pri domovej prehliadke u neho mali nájsť podozrivé fotografie nahých dievčat. Prípad skončil na súde, vymerali mu sedem rokov väzenia, po šiestich ho pustili na slobodu, no zakázali mu vycestovať. Do skončenia ďalšieho prípadu.

Profesor, ktorý od začiatku tvrdí, že je nevinný, stojí pred súdom opäť. Prípad sexuálneho násilia na vtedy maloletej sa už chýli ku koncu. V pondelok očakával rozsudok. No dve svedkyne neprišli na súd načas, preto pojednávanie nebolo. Lenže dnes už mladé ženy sme stretli pred budovou súdu a rozrozprávali sa o prípade. Ich vyjadrenia boli šokujúce!