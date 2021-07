K tragédii došlo na Baníckej ulici v pondelok popoludní. „Janči už od rána popíjal lacné víno, čo nebolo uňho nič mimoriadneho. Vidieť ho triezveho bol zázrak,“ prezradila suseda a pokračovala: „Keď sa opil, bil ju ako žito. Stále chodila s modrinami. Neraz sa odsťahovala k matke na Brezovú ulicu, ale o pár dní bola späť. Tvrdila, že sa ho bojí, keďže sa jej vyhráža.“

Tragická hádka

Podľa susedov, osudný pondelok nebol výnimkou: „Aj vtedy sa hádali. Popíjal mimo domov. Keď sa popoludní vrátil do bytu, začal krik a zvada. Posledné, čo sme zhruba po pol hodine počuli boli slová, aby jej dal pokoj. Potom všetko stíchlo. Jeden zo susedov vybehol hore do ich bytu a tam ju, chuderu, našiel na chodbe. Ležala v kaluži krvi. Rýchlo volal záchranku aj políciu. Keď prišli, už jej nebolo pomoci,“ pokračovala suseda.

Namiesto ľútosti, agresivita

Jej slová potvrdil hovorca Záchrannej služby Košice Viktor Wurm. „Na miesto prišla posádka rýchlej zdravotnej pomoci zo Spišských Vlách. Pacientka však utrpela bodné poranenie v oblasti priedušnice, ktoré boli nezlučiteľné so životom,“ povedal hovorca.

Útočník podľa miestnych neprejavil žiadnu ľútosť, dokonca začal vystrájať a bol agresívny, keďže mal byť opitý do nemoty. Podľa nášho zdroja jeho dychová skúška preukázala, že v krvi mal tri promile alkoholu.

Synček už vie, že mamička nežije?

Dvojica mala syna Dávida (8), ktorý bol tento týždeň s babkou v kúpeľoch. „Určite ho zveria jej. Starosta už volal na sociálne, aby zistil čo s ním bude ďalej. Babka Magdaléna sa o chlapca starala, viac času trávil u nej, ako doma. Aj teraz boli v Turčianskych Tepliciach na rekreácii, pre to, čo sa stalo, sa však museli predčasne vrátiť,“ prezradila suseda.

Babka Magda len ťažko hľadala slová, aby popísala tragickú udalosť. „Nič podrobnejšie neviem, prišli sme v noci. Tušila som, že je zle, keď som sa dcére nevedela dovolať, zavolala som preto susede a tá mi povedala hroznú správu. Pôvodne som myslela, že Jano ju „len“ pichol, ona mi však s plačom povedala, že moja jediná dcéra zomrela. Prišlo mi zle z toho. Vôbec som nepredpokladala, že by sa také niečo mohlo stať,“ narieka babka. Vnúčikovi o smrti mamy hneď povedala. „Rozplakal sa, vidím, že teraz je tichý, mĺkvy, asi stále o tom rozmýšľa,“ povedala utrápene.

Starostlivá babička

O Dávidka sa Magda chce postarať. „Je to dobrý chlapec, veľmi šikovný, dobre sa učí, v septembri nastúpi do tretieho ročníka. Uvidíme...!" Zato Jánovi už nevie prísť na meno. „Stále som jej hovorila, aby zostala doma, aby sa k nemu nevracala. Nedala si povedať. Ťahalo ju to k nemu, netuším prečo, lebo nič si pri ňom neužila, len týranie a bitku,“ krúti hlavou.

Prípadom sa už zaoberá polícia. „Vyšetrovateľ vykonáva potrebné procesné úkony, bližšie informácie nie je možné poskytnúť,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

