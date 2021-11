Čo presne sa stalo, však zatiaľ nikto s istotou potvrdiť nevie. Polícia prípad nechce komentovať. Domáci nebohú dobre poznali, žila ešte donedávna sama, ale pred niekoľkými rokmi sa k nej nasťahoval jej syn, údajne má problémy s alkoholom aj s partnerkou. A vtedy sa aj mali začať problémy Šarovčanky. “Bola nevládna, vyhladnutá. Naposledy jej zabral dôchodok a pokojne si išiel kúpiť alkohol do obchodu. Asi v sobotu sem prišiel jej vnuk a našiel ju v kôlni dohryzenú od potkanov. Išiel ešte za mnou s tým, že aké je číslo záchranky, tak som mu povedal a zavolal ju. Nemala však už žiadnu šancu, hneď po prevoze do nemocnice zomrela,” povedal sused.

Dôchodkyňu mali previezť do nemocnice, ktorá mala aj podať trestné oznámenie. Bližšie informácie však nie sú známe. “Je mi to veľmi ľúto, vždy to bola čistotná pani a takúto smrť si nezaslúžila. Dva mesiace dozadu ešte chodila po vlastných. Zobrali od nej dôchodok, vyžobrali peniaze, ktoré mala na pohreb a on všetko prepil,” poznamenal sused a dodal, že o problémoch vedela celá ulica. Mrzí ho, že osobne neriešil celú situáciu skôr a nikto nedokázal zabrániť tejto zbytočnej tragédii. To, ako dlho bola žena v kôlni zatvorená, jasné nie je.

