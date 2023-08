Dievčina, ktorá bola v čase spáchania skutku šiestačkou na cirkevnom gymnáziu, rozpovedala pre TV Markíza, čo sa malo diať. „Keď sa to začalo, tak sa mi to hnusilo, pripadalo mi to odporné,“ povedala s tým, že nechápala, čo o „tom“ všetci tak rozprávajú.

„V trestnej veci obvineného Petra K. bola podaná obžaloba pre pokračujúci obzvlášť závažný zločin sexuálneho zneužívania,“ potvrdila televízii hovorkyňa prokuratúry Alexandra Mesiarkinová.

„Zaľúbil som sa,“ povedal televízii pred časom kňaz, ktorý medzitým prišiel o prácu. Šokujúce je, že školáčku mal po sexuálnom skutku vziať na spoveď. „Obom nám to bolo ľúto,“ odpovedal, keď sa ho redaktorka pýtala, či mu to nepripadalo zvrhlé.

S Petrom K. chcela prokuratúra v Dolnom Kubíne najskôr uzavrieť dohodu o vine a treste. Spis si však vyžiadala Generálna prokuratúra, a tak už miestna prokurátorka požaduje v obžalobe nepodmienečný trest odňatia slobody.

Zásah zhora prišiel po tom, čo médiá kritizovali veľmi mierny trest pre iného kňaza v Dolnom Kubíne Františka Ondreka. Toho súd uznal za vinného zo sexuálneho zneužívania dieťaťa, dostal však len trojročnú podmienku. Po preskúmaní prípadu Generálnou prokuratúrou sa zistili pochybenia na strane miestnej prokuratúry, ktoré mali podľa TV Markíza umožniť taký nízky trest. Nehovoriac o tom, že prípad si riešila cirkev v tichosti napriek tomu, že o zneužívaní vedela. Jej predstavitelia sa neobrátili na políciu. To urobil až otec obete.