Šarmantná dievčina nielenže nespanikárila a nemyslela iba na seba, ale pomohla aj návštevníkom koliby, ktorých ohrozoval ozbrojený muž.

Varovala hostí pred lupičom

Ten tam vstúpil práve vtedy, keď vchádzala do kuchyne. Pred sebou mal ako živú stenu jej troch kolegov - prevádzkara, šéfkuchára a múčnikára. „Chvíľočku trvalo, kým mi došlo, že to nie je obyčajný hosť. Keď vystrelil, zľakla som sa a uvedomila som si, že situácia je vážna a nebezpečná,“ rozpráva Miška.

Rýchlo si premyslela, čo urobí. Najskôr vbehla späť do reštaurácie a kričala na ľudí, aby utekali, lebo je tam ozbrojený lupič. „Väčšina hostí vybehla von a volala políciu. Tí, ktorí mali deti, sa schovali pod stôl. Jedna mamička dokonca v panike a snahe uchrániť dieťa pred útočníkom spustila dcérku cez úzke okno do trávy,“ spomína dievča.

Kvôli záchrane ľudí neváhala riskovať

Mnohí vydesení návštevníci sedeli bezradne pri stole a čakali, čo sa stane. „Keď sa lupič presunul s prevádzkarom k pokladnici a tam začal vykrikovať, že chce peniaze, využila som jeho nepozornosť a vycúvala som na terasu, kde ešte boli nejakí hostia a upozornila som ich, aby ušli.“

Obozretnosť nadovšetko



Hoci deň po prepade nemala službu, prišla do práce, aby morálne podporila kolegov, ktorí slúžili. Má síce z udalosti traumu, ale nechce žiť v obavách. „Budem však opatrnejšia a určite aj pozornejšia v prípade, že cez zadný vchod k nám príde niekto neznámy,“ dodáva usmievavá blondínka.

Kto je páchateľ?



Na otázku, či by personál spoznal lupiča, väčšina reagovala odmietavo. „Asi nie, možno iba podľa oblečenia. Videli sme mu totiž len oči, keďže rúško mu zakrývalo zvyšok tváre a na hlave mal čiapku,“ tvrdili zamestnanci, ktorí boli priamymi svedkami prepadu.

Polícia sa prípadu intenzívne venuje. Muži zákona zhromažďovali záznamy z kamier v okolí miesta činu a práve tieto ich vraj mali priviesť na stopu páchateľa. Hoci prvotné informácie hovorili o tom, že lupičom by mal byť Poliak, keďže ozbrojený muž rozprával perfektnou poľštinou, v nedeľu bol zadržaný Slovák z okresu Vranov nad Topľou. Polícia sa zatiaľ k udalosti nevyjadruje.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom

Anketa Aký podľa vás môže byť dôvod, že sa niekto opováži lúpiť so zbraňou v ruke? zlá finančná situácia 75%

duševná choroba 25%

zažiť situáciu ako z akčného filmu 0%

vytiahnuť sa pred partiou 0%

chvíľkový skrat 0%

neviem 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný