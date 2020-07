Jeden z návštevníkov zverejnil na sociálnej sieti foto tlačenice turistov čakajúcich na lanovku. Hneď sa okolo nej rozpútala široká diskusia.

Milovníci našich veľhôr nešetria kritikou na adresu niektorých "tiežturistov".

Žaneta: "Krásne počasie na túru a prechádzku, radšej budú stáť v kolónach ako ísť peši je to smutné, ale vraj turistika v Tatrách..."

Miloš:" ..turisti namiesto prechádzky sa radšej tlačia v plnej lanovke? Paráda...!"

Janka: "Pochopíte, keby to bolo fakt náročné, tak dobre no... Ale to vážne už nikto tých 45 minút nepoôjde po tej asfaltke? Však idú do hôr nie sa voziť na kolotoči...

Komentátori nepominuli ani zmienku o tom, že takmer nikto z čakajúcich nemá rúško a nedodržuje odstup.

Mišo: "Hlavne, že necestujte do Chorvátska, je to nebezpečné.... sa zobuďte!!!" A pridal pre porovnanie fotografiu z prázdnej morskej pláže

Mirka: "My sme tam boli od 10. - 18.7. ale vtedy toľko ľudí ešte nebolo."

Podľa domácich sa takáto situácia opakuje v Tatrách denne. "Nie je to už len počas víkendov, ale teraz to tu máme stále. Najhoršie na tom je, že nielenže sú turisti bezohľadní a nenosia rúška a je potrebné ich pri vstupe do interiéru na to upozorňovať, ale niektorí sa rozčúlia prečo im nedáme pokoj," povedala nám brigádnička Katka z potravín zo Starého Smokovca. Dodala, že zvyšením počtu návštevníkov sa kopia na rôznych miestach odpadky, ktoré turisti vyhodia kde im napadne.