Nedeľňajšie prepadnutie v Kolibe Patria šokovalo Tatrancov aj návštevníkov našich veľhôr. Ani najstarší pamätníci si nespomínajú, že by v pokojných a tichých Tatrách niekto v minulosti lúpil so zbraňou v ruke.

Svedkovia sú z nepríjemnej udalosti stále v šoku! „Prevádzkar Jozef so šéfkuchárom Marcelom mi vraveli, že riešili nejaké pracovné záležitosti na zadnom dvore, keď k nim zrazu pristúpil cudzí muž a od šéfa kuchyne chcel jeho zlatú retiazku,“ opisal začiatok dramatického príbehu kuchár Erik.

Z neviniatka sa vykľul zločinec

Podľa vyjadrenia Erika, Jozef a Marcel brali najprv celú záležitosť ako zlý vtip alebo nepodarený nápad pomäteného muža. „Po chvíľke som vyšiel k ním aj ja, keďže som potreboval v niečom poradiť. Všimol som si čudného chlapa, ktorý tam stál a celý sa triasol. V ruke držal zbaň. V prvom momente som si pomyslel, že si iba niečo zisťuje alebo potrebuje pomoc, a namiesto zbrane má v ruke len nejakú atrapu alebo detskú hračku. Zrazu však začal byť agresívny. Chcel som sa preto vrátiť späť do kuchyne, ale on mi pribuchol dvere a namieril na nás zbraň. Jozefovi vzal mobil a kľúče od auta, Marcelovi zlatú retiazku a mne hodinky,“ pokračoval Erik.

Streľba v kuchyni

Všetky veci, s výnimkou zlatej retiazky, muž vzápätí zahodil do lesa za kolibou. „Lupiča, ktorý hovoril perfektnou poľštinou sme sa pokúšali upokojiť, ale bol veľmi nervózny a stále sa oháňal zbraňou. V snahe zbytočne ho neprovokovať sme urobili čo požadoval. Hnal nás pred sebou do kuchyne a pýtal si peniaze. Zaskočilo ho, keď zistil, že vnútri je ďalší personál a v reštaurácii i na terase asi 60 hostí. Kričal, kde sú peniaze a potom dvakrát vystrelil do stropu. Prevádzkar mu duchaprítomne podal jednu z čašníckych peňaženiek,“ spomína Erik, ktorému sa našťastie s ďalšími štyrmi kuchármi podarilo dostať do skladu, kde sa zabarikádovali v boxe.

Stopa po streľbe na strope v kuchyni. Zdroj: Daniela Pirschelová

Na situáciu zareagovali aj hostia, avšak každý po svojom. „Zatiaľ čo niektorí zostali sedieť ako skamenelí, ďalší sa schovali pod stôl alebo vybehli pred kolibu. Jedna mamička dokonca spustila cez okno na trávu asi osemročnú dcérku,“ doplnila čašníčka Michaela.

Profesionálny prístup zachránil ľudí

Riaditeľ Hotela Patria Jozef Bendžala netajil spokojnosť z toho, ako sa zachoval personál. „Nevyjednávali, ale dali mu čo požadoval, myslím, že tým predišli možno niečomu oveľa vážnejšiemu ako len strate 1100 eur, ktoré boli v peňaženke. O prepade som sa dozvedel cestou domov, zavolal mi prevádzkar. V prvom momente som nechápal čo hovorí, preto zopakoval hrozivú informáciu. Okamžite som zmenil smer jazdy a vrátil sa späť do koliby. Jozefa som takmer nespoznal. Stres a hrôza z prežitého sa mu zračili v tvári,“ zdôraznil riaditeľ.

Nezvaný návštevník prišiel na zadný dvor a odtiaľ s tromi rukojemníkmi vošiel do kuchyne. Zdroj: Daniela Pirschelová

Pomohla mu hmla...

Nemyslí si, že výber ich podniku bol náhodný. „Vyhliadol si nás najmä preto, že sme trochu stranou, nie blízko promenádneho chodníka. Musím však povedať, že tento zločinec mal viac šťastia ako rozumu. Zdržal sa na mieste zhruba dvadsať minút. Policajti dorazili na miesto činu asi desať minút po jeho odchode," zdôraznil Jozef Bendžala. Svedkovia mu povedali, že lupič vybehol najprv pred kolibu, keďže však chodník bol plný ľudí, tak sa obrátil a zamieril do lesa."Tomu, že zmizol bez stopy napomohlo aj to, že bola hmla,“ povedal riaditeľ.

Lupič zatiaľ spravodlivosti uniká

Podľa názoru riaditeľa, muž konal skratovo a bol pripravený na všetko. Aj na to, že ho chytia. „Je neuveriteľné, že v čase vrcholiacej sezóny, keď je všade plno turistov a návštevníkov Tatier, sa opovážil lúpiť,“ dodal riaditeľ hotela i strediska koliba.

„Vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. Podľa svedkov ide o muža asi 185 centimetrov vysokého, ktorý mal na hlave šiltovku a cez ústa i nos šatku. Oblečené mal sivé tepláky, sivú bundu a na chrbte batoh,“ informovala polícia.

Rodina z Varšavy sa ospravedlnila za svojho krajana. Zdroj: Daniela Pirschelová

Takto hovoriť po poľsky vie len Poliak

„Ak ten zlodej bol z Poľska, ospravedlňujeme sa všetkým Slovákom. Nevieme prečo to urobil, možno je duševne chorý. Isté je len to, že nie všetci Poliaci sú takí. Naša rodina k vám chodí veľmi rada, je tu pekne a Slováci sú pohostinní,“ povedal otec rozvetvenej rodinky z Varšavy. Jeho krajania, ktorí lupiča počuli rozprávať, potvrdili, že určite išlo o Poliaka. „Takto po poľsky vie rozprávať len rodený Poliak,“tvrdia rozhodne.

