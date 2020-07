Premiér Igor Matovič vyzval pred časom verejnosť na lustráciu kandidátov, ktorých jeho hnutie navrhlo na šéfov okresných úradov v rámci celého Slovenska. Mnohí Rómovia z Trebišova využili možnosť a napísali svoje výhrady voči Seleckému, ako kandidátovi na post trebišovského prednostu. Osadníci zároveň poukázali na fotografie i videá, ktoré sa šíria momentálne internetom. Selecký na zázname z roku 2014 číta výsledky komunálnych volieb z okrsku v miestnej osade v rómskom jazyku. Podľa miestnych to bolo na protest, že vtedajší primátor Marián Kolesár neobhájil svoj post a nahradil ho Marek Čižmár. "Tým chcel demonštrovať, že víťaza volieb volili najmä osadníci, keďže medzi obidvoma kandidátmi bol naozaj smiešny rozdiel, len 54 hlasov. Julovi (Seleckému - poznámka redakcie) bolo jasné, že po zmene na primátorskej stoličke, skončí vo funkcii aj on," hovorí jeden z miestnych poslancov, ktorý nechce byť menovaný.

"On ako prednosta ublížil mnohým, Rómom i Nerómom, preto sme zhrození z toho, že by mal dostať túto funkciu," povedal osadník Marek Demeter. V rovnakom duchu sa vyjadril aj koordinátor rómskej poriadkovej služby Dezider Šándor. "Vyzval som Rómov, nech napíšu svoj názor. Zareagovala zhruba stovka našich. Ja osobne som v rámci lustrácie napísal, ako chodil na mítingy s kotlebovcami, aj o tom, že ako prednosta dával pokyny mestskej polícii, aby odoberali Rómom bicykle i tališky (jednoduché vozíky - poznámka redakcie) na ktorých vozili drevo alebo nazbierané železo. Dokonca ženy z osady museli vyložiť nákup na chodník, a káru im zobrali," hnevá sa Šándor. Dodáva, že keď kotlebovci mali predvolebný míting v Trebišove, tak Selecký túto "zbierku tališiek" verejne vystavil. "Chcel sa pred nimi pochváliť, ako zatočil s Rómami. Práve pre toto všetko, čo tu povyvádzal ma zaskočilo, že takého človeka navrhlo akurát hnutie OĽANO, ktoré malo na svojej kandidátke rómskych kandidátov a preto im veľa našich ľudívo voľbách dalo hlas. A oni nám tu navrhnú takého kandidáta? Veď je to rasista, za jeho "vlády" my v trebišovskej osade sme boli utláčaní tak, ako nikde inde. Máme veľký strach z toho, že sa stane prednostom," uzavrie Šándor.

Rómov neupokojilo ani to, že Vláda SR v stredu už rozhodla o vymenovaní 53 zo 72 šéfov okresných úradov a medzi nimi zatiaľ nie je meno Júliusa Seleckého. "Pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté, nebudeme spokojní," potvrdila svoje obavy asistentka učiteľa Helena.

Oslovili sme aj hlavného aktéra. Povedal, že istí ľudia s ním hovorili o kandidatúre a on tu možnosť prijal. Je informovaný aj o antikampani voči jeho osobe, ale nechcel ju komentovať. "Neviem aké boli pohnútky tých, ktorí to šíria, to sa musíte opýtať ich," povedal odmerane. Osobnú averziu voči Rómom nepriznáva. "To či mám alebo nie vzťah k nejakej skupine obyvateľov viem posúdiť len ja, nikto iný. Ja osobne tento pocit nemám," dodal na záver.

V rámci ankety nám Trebišovčania povedali, že Selecký by znamenal pohromu pre mesto."Keď bol Kolesár primátorom a Selecký prednostom, správali sa ako keby im patrilo celé mesto. Osadníkom zabavovali bicykle a karičky na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijalo zastupiteľstvo na ich návrh. Nepočula som, že by niekde inde mali niečo podobné,"povedala dôchodkyňa Gabriela.

Jej manžel spomenul prípad z roku 2013, kedy práve Selecký dozeral na vysypanie vlečky dreva na chodník pred Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove. "Malo sa tak stať na pokyn primátora. Išlo o spor mesta a enviromentalistov, ktorí spochybnili postup radnice pri výrube zhruba 90 kusov, údajne poškodených stromov," pripomenul kurióznu historku Jozef.