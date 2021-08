FOTO Pozrite na tie nádherné domy! Kto by nechcel bývať v skvoste, zasadenom v lone prírody

Bývať v dome, byte alebo zrube, ktorý postavia podľa návrhu architekta so vzťahom k jednoduchým líniám, prírodným farbám, ktorý pracuje najmä s drevom a sklom, je takmer umelecký zážitok. Naturálne prostredie, do ktorého je objekt vsadený, môže užívateľ obdivovať cez veľké okná alebo presklené steny. Takéto bývanie je skutočným potešením. Chceli by ste takéto bývanie?