Počiatek sa vyjadril k Sulíkovej spovedi. Prinútil ho stretnúť sa s Kočnerom?

Sulík sa dnes otvorene priznal k stretnutiam s podnikateľom Mariánom Kočnerom. Za ich zoznámením má podľa jeho slov stáť vtedajší minister Počiatek. Ten má na vec úplne iný názor!

Sulíkovcom koaliční poslanci na utorkovom odvolávaní Roberta Kaliňáka vykričali, že ich predseda sa stretával s podnikateľom Mariánom Kočnerom. Dnes líder SaS vyšiel s pravdou von a opísal, ako ich vzťah začal. Za všetkým vraj má byť bývalý minister financií a neskôr dopravy Ján Počiatek.

Sulík prehovoril o svojom vzťahu s Kočnerom. Spojil nás TENTO človek!

Sulík sa mal podľa jeho slov s podnikateľom Kočnerom zoznámiť asi dva mesiace potom, ako sa v júli 2006 stal poradcom čerstvého šéfa rezortu financií, Jána Počiatka. Mal to byť práve on, kto ich zoznámenie inicioval.

"Ján Počiatek ma poprosil, aby som sa s ním stretol. To som odmietol, no dva dni, tri dni neskôr s tým došiel opäť a dosť naliehal. Tak som súhlasil a na stretnutie v jednej reštaurácii som si vyhradil 30 minút. Z toho boli nakoniec viac ako tri hodiny, lebo Kočner vedel všetko. Hovoril súvisle a to, čo hovoril zapadalo nielen do seba, ale aj do tých málo informácií, ktoré som mal ja," opisuje ich zoznámenie Sulík.

Foto: archív

Bývalý minister vec vidí úplne inak."Ja som stretnutie pána Sulíka a Kočnera neorganizoval, iba som ho sprostredkoval, pretože ma o to požiadali,"vyhlásil Ján Počiatek. Exminister dal údajne Sulíkovi len Kočnerove telefónne číslo.

Sulík vyhlásil, že sa s podnikateľom Kočnerom stretol niekoľkokrát. Najprv náhodne, po vzniku strany SaS boli ich stretnutia čoraz častejšie. "V roku 2010 som sa s Kočnerom stretol asi 12 až 15 krát, väčšinou u neho doma a dôvod bol vždy ten, že Kočner veľa vedel a bol cenným zdrojom informácii," prezradil Sulík.

