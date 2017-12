Sulík prehovoril o svojom vzťahu s Kočnerom. Spojil nás TENTO človek!

Ako to bolo s Kočnerom? Sulík vyklopil pravdu o ich zoznámení a prezradil, za akým účelom sa stretávali.

Počas utorkového odvolávania ministra vnútra Roberta Kaliňáka to v parlamente vrelo. Padali nadávky a vzájomné osočovanie. Z úst opozície, koalície aj samotného premiéra zneli vážne obvinenia. Jedno z nich bolo adresované aj lídrovi SaS Richardovi Sulíkovi. Podľa koaličných poslancov sa totiž mal stretávať a raňajkovať s podnikateľom Mariánom Kočnerom. Sulík sa odvolávania šéfa rezortu vnútra nezúčastnil, s pravdou o Kočnerovi, ich vzťahu, zoznámení a práci tak vyšiel až dnes.

Sulík sa mal podľa jeho slov s podnikateľom Kočnerom zoznámiť asi dva mesiace potom, ako sa v júli 2006 stal poradcom čerstvého ministra financií, Jána Počiatka. Mal to byť práve on, kto ich zoznámenie inicioval. "Ján Počiatek ma poprosil, aby som sa s ním stretol. To som odmietol, no dva dni, tri dni neskôr s tým došiel opäť a dosť naliehal. Tak som súhlasil a na stretnutie v jednej reštaurácii som si vyhradil 30 minút. Z toho boli nakoniec viac ako tri hodiny, lebo Kočner vedel všetko. Hovoril súvisle a to, čo hovoril zapadalo nielen do seba, ale aj do tých málo informácii, ktoré som mal ja," opisuje ich zoznámenie Sulík.

Sulík sa bráni tým, že pred jedenástimi rokmi bola iná doba a Kočner vtedy dokonca kandidoval za primátora Bratislavy. "Kde kto sa k nemu hrdo hlásil, pomohol ľuďom dostať peniaze za pozemky pod Kiou a podobne. Áno, už aj vtedy to bol "kontroverzný" podnikateľ, nemal najlepšiu povesť, no mal neporovnateľne lepšiu povesť ako dnes," pokračuje šéf liberálov.

Od tohto stretnutia sa s ním mal strenúť zopárkrát náhodne. Po tom, čo založil politickú stranu SaS sa však ich stretnutia množili. "Priznávam, že nie vždy len z Kočnerovej iniciatívy a tieto stretnutia pokračovali aj potom, ako sme sa dostali do parlamentu a do vlády. V roku 2010 som sa s Kočnerom stretol asi 12 až 15 krát, väčšinou u neho doma a dôvod bol vždy ten, že Kočner veľa vedel a bol cenným zdrojom informácii," prezrádza ďalej.

Kočnerove informácie sa však mali vyčerpať v roku 2010. Neskôr mal Sulíka podľa jeho slov Kočner nalákať pod zámienkou, že mu prezradí, kto bol zradcom pri voľbe generálneho prokurátora. Vtedy malo vzniknúť aj povestné video z ich stretnutia, ktoré sa šírilo internetom. "Odvtedy, to je 8 rokov a pár dní, čo som Kočnera nevidel," uzatvoril Sulík.

