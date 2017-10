ŽUPNÉ VOĽBY: Čo sľubujú voličom kandidáti v Trnavskom a Nitrianskom kraji

Župné voľby budú už o týždeň, v sobotu 4. novembra. Po novom si zvolíme predsedov aj poslancov samosprávnych krajov až na 5 rokov. Ak sa neviete rozhodnúť, komu dať svoj hlas, možno vám pomôžu odpovede župných kandidátov na 5 otázok, ktoré sme im položili. Oslovili sme tých, ktorí podľa prieskumov majú najväčšie šance. Viacerí odpovedali rozsiahlo, takže sme ich vyjadrenia museli z priestorových dôvodov skrátiť.

NITRIANSKY KRAJ

Ján Greššo (64)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Kraj má dobré finančné zdravie. Ale to súvisí s tým, že nemáme žiadne väčšie projekty. Potrebujeme kraj rozhýbať.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

Najväčší prešľap je vláda, ktorá korupciou a klientelizmom vytvorila živnú pôdu pre extrémizmus, a to aj v krajoch a regiónoch.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Každý by sa mal spýtať sám seba, či je spokojný s krajom. S cestami, s nemocnicami, so školami.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Budeme sa musieť presne zoznámiť s finančnou situáciou v kraji. Treba rozbehnúť projekty spojené napríklad s infraštruktúrou. Zaveďme do života integrovanú dopravu, podporme urýchlenú výstavbu rýchlostných komunikácií R7 a R8.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Kraj potrebuje urýchlene zmenu vo vedení, lebo stagnuje. Voči obyvateľom má veľký investičný dlh a najmä to chcem zmeniť spolu s ľuďmi, ktorí so mnou kandidujú v koalícii.

Peter Oremus (47)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Kraj funguje ako anonymná inštitúcia. Obyvatelia nepociťujú jej úžitok a mnohí dokonca žiadajú jeho zrušenie.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

Na úrade došlo k spáchaniu trestných činov viacerých osôb. Vysokopostavení úradníci manipulovali verejné obstarávania a boli právoplatne odsúdení.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Odlev mladých ľudí a fakt, že ľudia ani netušia, čo župa robí. Občania sú právom rozhorčení, lebo za svoje dane nedostávajú kvalitnú verejnú službu.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Prvým krokom by bola realizácia finančného a personálneho auditu.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Som jediný skutočne nezávislý kandidát. Nie som vazalom finančných skupín a oligarchov.

Iván Farkas (51)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Milan Belica sa za 16 rokov úradovania nezmenil. Týka sa to jeho predností aj nedostatkov.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

Selekcia potrebných investícií na poli infraštruktúry. Niektoré školy majú možnosť uchádzať sa o zateplenie budovy, iné nie.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Stav ciest II. a III. triedy v správe župy. Je potrebné pokračovať v zvyšovaní tempa ich rekonštrukcie.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Snažil by som sa zostaviť v zastupiteľstve kraja takú koalíciu, aby práca mohla byť priamočiara a trvácna.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Mám patričné skúsenosti, odborné znalosti, politické zázemie. A mám ideálny vek.

Milan Uhrík (32)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Nitriansky kraj po 16 rokoch vedenia župana Belicu úplne skostnatel

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

To, že sprivatizovali všetky krajské nemocnice v prospech finančných skupín a teraz sa pustili aj do privatizácie stredných škôl.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Za najväčší problém považujem kolabujúcu dopravu z Topoľčian do Nových Zámkov, kde už desaťročia sľubujú rýchlostnú cestu.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Spravím hĺbkový personálny a finančný audit. Efektívne zoptimalizujem riadiacu štruktúru a rozbijem politickú mafiu ovládajúcu verejné obstarávania.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Nezdá sa mi primerané, aby som hodnotil alebo chválil sám seba. Od väčšiny kandidátov ma odlišuje to, že s riadením kraja mám bohaté praktické skúsenosti.

Kandidáti na predsedu VÚC Nitra (župana)

Milan Belica , súčasný župan, Smer, Most-Híd, SNS

, súčasný župan, Smer, Most-Híd, SNS Ján Greššo , herec, SaS, OĽa- NO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS

, herec, SaS, OĽa- NO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS Ivan Farkas , poslanec za NSK, SMK

, poslanec za NSK, SMK Renáta Kolenčíková , bývalá členka Smeru, nezávislá

, bývalá členka Smeru, nezávislá Milan Uhrík , poslanec za ĽSNS

, poslanec za ĽSNS Peter Oremus, poslanec župného zastupiteľstva, nezávislý

poslanec župného zastupiteľstva, nezávislý Ľászló Hajdu , podnikateľ, kandiduje za Maďarskú kresťanskodemokratickú alianciu (MKA)

, podnikateľ, kandiduje za Maďarskú kresťanskodemokratickú alianciu (MKA) Ján Marko, Nový parlament nominoval bezpečnostného analytika

TRNAVSKÝ KRAJ

József Berényi (50)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Som podpredseda kraja, takže mi neprináleží hodnotiť súčasného župana.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

Som podpredseda kraja, takže mi neprináleží hodnotiť súčasného župana.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Najväčším problémom je nárast kamiónovej dopravy. Cesty II. a III. triedy vyžadujú také množstvo financií, aké kraj ťažko pokrýva z rozpočtu.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Sadol by som si so zástupcami jednotlivých politických klubov a pokúsil by som sa o vytvorenie spoločného päťročného programu aktivít.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Podrobne poznám kompetencie, finančné možnosti, úlohy a výzvy tohto kraja. Dokážem nielen rozprávať s ľuďmi, ale aj pochopiť ich očakávania.

Tibor Mikuš (65)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Hodnotiť pôsobenie na čele samosprávneho kraja môžu iba občania.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

Hodnotiť pôsobenie na čele samosprávneho kraja môžu iba občania.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

V kraji neevidujeme neriešiteľné problémy, iba výzvy s reálnym horizontom riešenia.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Mojím heslom je zodpovedne a vytrvalo a presne tak budem aj konať.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Hovoria za mňa skúsenosti a výsledky, ale aj odbornosť v riadení veľkých spoločností.

Konrád Rigó (38)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Súčasný župan nám za 12 rokov vládnutia ukázal všetko, čo vie. Výsledkom je, že som bol nútený dať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a podnet na Najvyšší kontrolný úrad.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

Netransparentne zaobchádzali s verejnými financiami.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Netransparentné zákazky na výstavbu kruhových objazdov za milióny eur, pri ktorých zmluvy neboli transparentne zverejnené, čím vedenie kraja porušuje zákon.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Ako prvé by som vykonal finančný audit na úrade a vyvodil by som osobnú zodpovednosť za zistené veci. Potom by som sa pustil do školstva.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Som mladý politik, ktorý má veľa energie a vie vytrvalo pracovať. Som vyučený ekonóm, takže viem, ako hospodáriť s peniazmi.

Jozef Viskupič (41)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Chcel by som nájsť oblasť, kde súčasný župan nepôsobil ako údržbár veľmi zlého status quo, ale ide to ťažko. Udržal župu v akom-takom stave.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

Privatizácia nemocníc a takmer milión eur dotácií do zariadenia Čistý deň v Galante.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Vysoká zadlženosť župy, ktorú budú splácať aj naše deti.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Treba začať s auditom zmlúv a záväzkov župy.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Pretože mám skúsenosti z vedenia úspešných projektov a firiem.

Kandidáti na predsedu VÚC Trnava (župana)