Chystáte sa až teraz na dušičkové nákupy? Pozor na podvodníkov!

Chystáte sa ešte na dušičkové nákupy? Ešte stále vás to najlacnejšie vyjde v Poľsku, najmä ak ste zo severného Slovenska.Lenže denník Plus JEDEN DEŇ k zistil, že aj malý nákup vás tam môže vyjsť veľmi draho.

Trhovisko v poľskej Jablonke, obľúbené miesto slovenských nákupných turistov, je zaplavené tovarom od výmyslu sveta. Vence tu kúpite o tretinu lacnejšie ako u nás. Každý je pritom iný. Ceny sa pohybujú od 3 do 18 eur. „Slováci kupujú predovšetkým vence a kytice s bielymi kvetmi. Najviac ich prichádza pred Dušičkami a Vianocami,“ povedal nám poľský predajca Ján (35).

Slováci chodia pravidelne

Vyplatí sa kúpiť aj sviečky a veľké kahance. Slováci si nákupy v Poľsku pochvaľujú. „Chodíme sem raz do mesiaca. Je to tu omnoho lacnejšie ako u nás a oceňujeme hlavne väčší výber,“ vraví Lucia (35) z Trstenej, ktorá do Poľska chodí pravidelne. No pri nákupoch by si ľudia mali dávať veľký pozor ani nie na zlodejov, ako skôr na predajcov. Tí totiž dokážu ľudí ošklbať aj o posledný cent.

Na toto si dávajte pozor

Poľskí obchodníci sú radi, ak Slováci platia papierovými eurami. No radšej zasa vydávajú drobnými a tu nastáva problém. Človek vytiahne 50-tku a Poliak im vydá tak, že človek si to ani neuvedomí. Vydajú viac drobných a človek v rýchlosti si ani nepozrie peniaze, až nakoniec zistí, že tovar ho vyšiel viac ako mal. Pri jednom stánku platila staršia žena papierovou 20-tkou. Poliak jej vydal dve päťeurovky a nejaké drobné.

Vidieť na ňom sklamanie

Našťastie si to prepočítala a zistila, že o dve eura jej dal menej. Pri ďalšom žena platila 50-tkou a jej kamarátka jej povedala, že jej vydal nejako málo, nakoniec zistila, že jej dal menej o 10 eur. Poľský predajca sa síce ospravedlňoval, ale na jeho tvári bolo vidieť sklamanie.

