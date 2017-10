ŽUPNÉ VOĽBY: Čím chcú zaujať kandidáti v Bratislavskom kraji?

Župné voľby budú už o týždeň, v sobotu 4. novembra. Po novom si zvolíme predsedov aj poslancov samosprávnych krajov až na 5 rokov. Ak sa neviete rozhodnúť, komu dať svoj hlas, možno vám pomôžu odpovede župných kandidátov na 5 otázok, ktoré sme im položili. Oslovili sme tých, ktorí podľa prieskumov majú najväčšie šance. Viacerí odpovedali rozsiahlo, takže sme ich vyjadrenia museli z priestorových dôvodov skrátiť.

Juraj Droba (46)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Jeho práca sa dá zhrnúť do slova cyklomost. Osem rokov bol len údržbárom, ktorý ani dôsledne nestrážil míňanie peňazí kraja. Už nemal energiu a župu neriadil.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

Za štyri roky padla Bratislavská župa v rebríčku transparentnosti zo štvrtého na šieste.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Z praktického pohľadu je to, samozrejme, doprava. Ale osobne si myslím, že v prvom rade musíme vyriešiť korupciu a transparentnosť.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Župa musí verejnosti do detailov ukázať, čo všetko robí a za akú cenu. Hneď musíme začať riešiť dopravu – čaká nás rad náročných projektov.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Viem riadiť ľudí, projekty a pracovať s rozpočtom. Mám skúseností z vrcholovej politiky a naučil som sa, ako dosiahnuť konsenzus, aby sa veci hýbali dopredu.

Pavol Frešo (48)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Podarilo sa nám znížiť dlh približne o polovicu a rozbehli sme modernizáciu kraja.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

neodpovedal

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Určite doprava. Žiaľ, európske štatistiky tvrdia, že patríme medzi najbohatšie regióny v EÚ. Práve preto takmer všetky dopravné projekty musíme financovať z vlastných zdrojov.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Zaviedol by som spravodlivý výber daní a ich prerozdelenie. Na Slovensku sa vyberie dosť, len sa „strácajú“. Dnes totiž každý tretí obyvateľ našej župy odvádza dane do iných regiónov, pretože tu nemá nahlásený trvalý pobyt.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Dokázal som župu riadiť tak, aby boli všetci zástupcovia ľudí spokojní.

Milan Ftáčnik (60)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Pozitívne hodnotím Cyklomost slobody, inak si nie je veľmi čo zapamätať. Spustil integrovanú dopravu, ale vôbec neriešil, aby fungovala lepšie. Negatívne hodnotím pokles počtu miest vo verejných zariadeniach sociálnych služieb.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

Škandalózne obstarávanie rekonštrukcie Divadla Aréna, ktoré muselo byť zastavené a kraj prišiel o dotáciu z ministerstva kultúry. Aj nadmerné využívanie havárií pri rekonštrukcii budov, ktorými kraj obchádza pravidlá obstarávania. Takisto suma za propagáciu kraja.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Sú to dopravné zápchy, ktoré každé ráno vznikajú na prakticky všetkých vstupoch do Bratislavy.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Dohodnem sa so zvolenými poslancami, čo chceme spolu urobiť pre ľudí. Začnem aktívne spolupracovať so starostami a primátormi.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Preto, lebo ja sa nejdem do funkcie učiť, mám skúsenosti zo samosprávy aj z fungovania štátu a mám aj reálne výsledky. Kladiem dôraz na riešenie sociálnych problémov, či už seniorov, sociálne a zdravotne znevýhodnených, ale aj mladých.

Daniel Krajcer (48)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

neodpovedal

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

neodpovedal

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Najväčším problémom kraja je kolabujúca doprava. Zodpovednosť za to nesú súčasný župan Frešo a exprimátor Ftáčnik. Sú to len údržbári, ktorí neprišli so žiadnym riešením.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Nový župan musí mať víziu riešenia najmä kolapsu dopravy. Musí poznať odpovede na základné otázky - čo, ako a najmä za čo. Odpovede na tieto otázky vo svojom programe mám.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

neodpovedal

Rudolf Kusý (41)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Za pozitívum by som označil cyklomost do Rakúska, hoci za osem rokov vo funkcii je to žalostne málo.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

Tých prešľapov bolo mnoho, ale najväčším je, že ľudia po 16 rokoch fungovania Bratislavskej župy stále nevedia, na čo im je vlastne dobrá.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Najväčším problémom je katastrofálna dopravná situácia. Končiaci župan Frešo a bývalý primátor Ftáčnik, ktorí sú za jej stav zodpovední, nám teraz opäť sľubujú, že ju vyriešia.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Zavolám si všetkých primátorov a starostov z kraja, povieme si, čo všetko treba urobiť. Práca a spolupráca, to je cesta, ako urobiť lepší kraj.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Hovoria za mňa výsledky práce starostu Nového Mesta. Zo všetkých kandidátov som jediný skutočne nezávislý, ktorý nebol nikdy členom žiadnej politickej strany a nebude robiť kšefty na úkor ľudí.

Ján Mrva (48)

1. Ako hodnotíte pôsobenie súčasného župana?

Pred zhruba piatimi rokmi postavili Cyklomost slobody z EÚ fondov. Ostatok je manažérsky nezvládnutý.

2. Aký je najväčší prešľap súčasného vedenia kraja?

Netransparentné hospodárenie. Vrchol ľadovca je kauza Aréna.

3. Ktorý problém v kraji považujete za najdôležitejší?

Stretol som sa s viac ako 10-tisíc ľuďmi a oni mi hovorili doprava, doprava, doprava. Či individuálna, alebo verejná hromadná, či v meste, alebo na vidieku.

4. Ak by ste sa stali županom, čo by ste urobili ako prvé?

Poďakoval by som voličom a zavolal na úrad kontrolu z NKÚ. Nech vieme, čo sme zdedili po predchodcoch. Riešil by som integrovanú dopravu.

5. Prečo by ste sa práve vy mali stať županom?

Som ultratransparentný a to chcem zaviesť aj na kraji. Mám tiež výhodu, že som energický, húževnatý a vytrvalý v presadzovaní záujmov obyvateľov.

Kandidáti na predsedu VÚC Bratislava (župana)