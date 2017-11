Noví župani: O ich zvolení podľa odborníkov rozhodla jediná vec!

Nasledujúcich päť rokov budú o osudoch obyvateľov samosprávnych krajov rozhodovať mladší župani, ako sú tam teraz. Priemerný vek novozvolených šéfov VÚC je 48 rokov. Podľa politológov však v tomto prípade nerozhodoval iba vek. Voliči stavili najmä na neopozerané tváre.

Údaje sú celkom jasné: z ôsmich županov sú iba dvaja starší, šiesti patria k strednej generácii. Z nich piati sú štyridsiatnici. Najmladší je košický župan Rastislav Trnka, ktorý má iba 33 rokov. Najstarší sú banskobystrický župan Ján Lunter a nitriansky Milan Belica, obaja majú 66 rokov.

Je pravda, že vekový priemer ich predchodcov bol pri zvolení len o málo vyšší - 50 rokov. Lenže viacerí sedeli v županskom kresle viac ako jedno volebné obdobie, takže ľuďom sa zdali priveľmi známi a opozeraní. Aj keď politológovia Ján Baránek a Eduard Chmelár hovoria, že vek nie je najdôležitejší, môže sa podpísať pod výraznejšie zmeny vo fungovaní a riadení krajov.

Na druhej strane priznávajú, že rozhoduje aj osobnosť každého župana a spôsob jeho práce. „Ale sú schopní zmeny,“ tvrdí Ján Baránek. „Záleží však aj na zložení zastupiteľstva a problémoch v kraji,“ upozorňuje Eduard Chmelár.

3 otázky pre politológov

Prečo voliči podporili mladších politikov?

Baránek: Politik nemusí byť mladý. Skôr ide o to, že je to nová tvár. Mainstreamový typ politika stráca na sile. Úlohu zohráva opozeranosť.

Chmelár: Vek nezohral úlohu. Pri všetkej úcte, pán Belica je veľmi zrelý človek.

Ján Baránek Foto: archív

Môže sa vo vedení žúp prejaviť nižší vek ich šéfov?

Baránek: Budú musieť zvládnuť dôležitú funkciu. A každý sa učí najlepšie na vlastných chybách. Treba s tým rátať.

Chmelár: Porovnajme si rovesníkov Milana Belicu a Jána Luntera. Prvý má množstvo skúseností, druhý ich nemá. Politické skúsenosti nie sú otázkou veku, ale talentu.

Eduard Chmelár Foto: archív

Môžeme očakávať od nových županov „modernejší štýl vládnutia“?

Baránek: To je diskutabilné. Niečo ako modernejší štýl vládnutia neexistuje. Moc je jasne definovaná, má základné piliere. Ak výkon moci nezostane rovnaký, do systému to vnesie anarchiu. Modernejší prístup môže byť v efektívnom využívaní internetu a tiež v tom, že politik si je vedomý zmien v spoločnosti, ktorým sa treba prispôsobiť.

Chmelár: Je to možno lepšie z marketingového hľadiska. Mladší a krajší sa dajú lepšie predať ako tí za zenitom. V konečnom dôsledku to však nemusí zohrať úlohu. Vytúžená zmena a citeľná eufória, ktoré nastali, musia byť najmä viditeľné a citeľné. Ak zmenu ľudia neuvidia a nepocítia, bola táto voľba len jednorazová odchýlka.

Koľko rokov majú noví šéfovia krajov