Nový banskobystrický župan Lunter: Ešte ani nesedí v úrade, už má veľký problém!

Po zdrvujúcej porážke kotlebovcov nosili ľudia pred Úrad BBSK prázdne škatule. Vraj aby sa mali do čoho pobaliť. Zakročili však mestskí policajti a dávali za to pokuty. Rušno je však aj u Jána Luntera. Vyjadrením o synovi Ondrejovi, ktorého by rád videl ako vicežupana, mnohých pohoršil. Lunterovci však spoluprácu príbuzných na najvyšších postoch kraja berú ako pozitívum.

Ján Lunter (66) Foto: tasr

Nový banskobystrický župan Lunter: Ešte ani nesedí v úrade, už má veľký problém! Pošlite nám tip Tip redakcii

Po župných voľbách začali ľudia pred Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja symbolicky nosiť kartónové škatule. Dlho tam však nezostali. Zasiahli mestskí policajti. Dvom previnilcom dali pokutu vo výške 30 eur. Náčelník Miroslav Bálint pripomenul, že zákony platia pre každého rovnako. Porazený MARIÁN KOTLEBA: Vzdá sa po prehre aj poslaneckého mandátu? „Pred pár rokmi sme ani Kotlebovi nedovolili, aby si tam svojvoľne dal stolík,“ povedal. Iné by vraj bolo, ak by aktivisti mali povolenie od mesta. Na Úrade BBSK sa včera konalo posledné zasadnutie zastupiteľstva pod vedením Mariana Kotlebu. Lunter chce mať v tíme ľudí, ktorým dôveruje. Syn stál pri ňom od začiatku kampane. Foto: archív Už tradične ho začal slovenskou hymnou, ktorú s hrdosťou nahlas spieval. Celé osadenstvo na čele so županom bude najbližšie vyzerať inak. Nadšenie mnohých však vystriedalo pohoršenie, ktoré vyvolalo kontroverzné vyjadrenie Jána Luntera len pár hodín po voľbách, v ktorých triumfoval. ŽUPNÉ VOĽBY Najskôr súper, potom spojenec: Banskobystričan Mičev odstúpil, ale i tak bol nadšený Pre Denník N povedal, že do služieb župy chce zobrať aj syna Ondreja. Dokonca nevylúčil, že môže byť vicežupanom. „Na funkčné riešenia potrebujeme silný tím. Je dôležité, aby som v ňom mal ľudí, ktorým dôverujem a od začiatku mi pomáhali s tvorbou vízie pre náš kraj. Ondrej získal silný mandát od voličov, viac ako 10-tisíc hlasov, čo je druhá najsilnejšia pozícia v rámci volebného obvodu,“ dodal. ŽUPNÉ VOĽBY Šokovaný banskobystrický víťaz Ján Lunter: Taký obrovský náskok som nečakal! Samotný Ondrej Lunter by funkciu vicežupana vykonával rád. „Stál som pri tvorbe tímu aj programu. Bolo by odo mňa nezodpovedné, keby som takúto výzvu, ak príde, neprijal,“ tvrdil. „Musíme zapojiť všetok um a energiu na to, aby sme posunuli náš kraj dopredu,“ doplnil. Stretnutie s Kiskom tesne po voľbách Už dva dni po voľbách pricestoval do Banskej Bystrice aj prezident Andrej Kiska. O Lunterovom triumfe hovoril ako o víťazstve nad extrémizmom. „Mali sme obavu, lebo naši extrémisti, môžem smelo povedať novodobí fašisti, sú organizovanou silnou politickou skupinou, ktorá postavila do volieb obrovské množstvo poslancov,“ priznal Kiska. Už dva dni po voľbách pricestoval do Banskej Bystrice aj prezident Andrej Kiska. Foto: archív

Autor: Eva Štenclová