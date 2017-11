Rozdelenie peňazí medzi mestom Bratislava a jeho mestskými časťami patrí k dlhodobým problémom. Primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal chce s tým prestať. Navrhol preto, aby sumu 1,95 milióna €, ktoré doteraz siedmim malým mestským častiam platili tie veľké, vzalo na svoje plecia mesto.

Bratislavský magistrát prišiel s novým návrhom rozdeľovania financií: Komu to pomôže?

„Mnohí sa nazdávajú, že systém solidarity nie je celkom spravodlivý. Aby sme urobili koniec nekonečným diskusiám, rozhodol som sa, že začnem proces zmeny štatútu,“ uviedol primátor Nesrovnal.

Podľa jeho slov je mesto v dobrej finančnej kondícii. Veľké mestské časti Petržalka, Ružinov, Staré Mesto a Nové Mesto by tak nemuseli každoročne platiť siedmim menším mestským častiam sumu zo svojho rozpočtu.

Mestské časti vyslovili spokojnosť s návrhom Iva Nesrovnala. Foto: Peter Rindoš

Prevzalo by ju na seba mesto. Malé mestské časti by teda mali finančnú istotu, kým štvorica veľkých by ušetrila peniaze pre seba. Zmenu uvítal aj starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef Krúpa.

„Samozrejme, tento problém určite nevyrieši celkový problém financovania jednotlivých mestských častí,“ konštatoval. K novému rozdeleniu financií musí dať oficiálne stanovisko každé bratislavské miestne zastupiteľstvo. Schváliť ho potom musia aj bratislavskí mestskí poslanci.