Celebrity vo volebnom súboji: Ktorých kandidátov na župana podporujú?

Už len štyri dni! Slovensko sa v sobotu dozvie mená ôsmich županov, ktorí si na päť rokov sadnú do kresla krajských šéfov. Predvolebná horúčka vrcholí, o hlasy pre jednotlivých kandidátov sa usilujú nielen volebné tímy, ale aj známe osobnosti, ktoré podporujú nádejných županov. Celebrity z rôznych oblastí podporujú aj poltucet bratislavských kandidátov, ktorí majú podľa prieskumov najväčšie šance na zvolenie.

Juraj Droba (46)

DOMINIK HRBATÝ (39, tenista)

Verím, že ak by sa stal županom, tak by bol dobrým županom, robil by veci z presvedčenia a podľa toho, čo vidí, že je správne. Pravdaže, jeden človek nemôže zmeniť všetko a potrebuje na to podporu ostatných.

Podporovatelia: Ján Lašák (hokejista), Jaro Bekr (tanečník), Zora Czoborová (fitneska)

Juraj Droba (46) a DOMINIK HRBATÝ Foto: archív / Michal Smrčok

