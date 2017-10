PRED VOĽBAMI Páni župani, najviac nás trápi doprava: Ako ju konečne vyriešite?

Kolóny, meškajúca MHD, preplnené parkoviská... To je len niekoľko dopravných problémov, ktoré dlhodobo trápia Bratislavský kraj. A ovplyvňujú celé Slovensko! Do hlavného mesta totiž denne za prácou či do školy pricestujú desaťtisíce ľudí z rôznych kútov našej krajiny. Kandidáti na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja tvrdia, že majú jasno v tom, ako by hrozivý stav dopravy riešili.

Do hlavného mesta cestuje dennodenne približne 130-tisíc ľudí. Mestská hromadná doprava prepravila v roku 2016 okolo 246 506 000 cestujúcich.Oslovili sme šiestich favoritov, ktorí majú podľa prieskumov najväčšiu šancu uspieť v boji o post župana s otázkou ako by dopravné problémy riešili a či je doprava zadarmo dobrým nápadom. Voľby sa uskutočnia 4. novembra.

Daniel Krajcer (48)

strany Most-Híd, SKOK - Európski liberálni demokrati a Strana zelených

Daniel Krajcer (48) by pospájal existujúcu koľajovú sieť, aby obyvatelia kraja mohli mestskými vlakmi cestovať po kraji a hlavnom meste bez väčšieho prestupovania. Foto: Facebook

Doprava v bratislavskom kraji kolabuje. Nový župan musí mat jasnú víziu, ako tento kľúčový problem riesit. A nestačí len vízia, ale aj finančne krytie. Čiže musí poznať odpovede na základe otazky - čo, ako a za čo.

Pospájal by som existujúcu koľajovú sieť, aby obyvatelia kraja mohli mestskými vlakmi cestovať po kraji a hlavnom meste bez väčšieho prestupovania. Na to je potrebné dobudovať Filiálku ako novú stanicu a prepojiť ju s Petržalkou popod Karadžičovu ulicu.K tomu je potrebné vybudovať odstavné parkoviska a terminály integrovanej dopravy. Treba riešiť aj obchvat Pezinka či rozšírenie cesty z Malaciek do Rohožníka, kolektory pri diaľnici D1, starú Seneckú cesta a dokončiť D4 a R7.Doprava je vážny problém a nemali by sme o nej žartovať s heslom Doprava zdarma. Zadarmo v živote nie je z hmotných vecí nič. A dávať zadarmo niečo, čo nefunguje, je nezmysel.

Rudolf Kusý (41)

nezávislý

Rudolf Kusý (41) navrhuje zrekonštruovať električkové trate. Osobné vlaky si vie predstaviť ako súčasť dopravy. Foto: Facebook

V oblasti dopravy kraj neurobil za niekoľko rokov prakticky nič. Rozpráva sa o doprave zdarma, o integrovanej doprave, ktorá priniesla len zvýšenie cien, či o lanovke. My však potrebujeme reálne projekty.Navrhujem zrekonštruovať električkové trate. Osobné vlaky, ktoré budú súčasťou dopravy, teda budú jazdiť v dopravných špičkách každých 20 minút a umožnia tak ľuďom zo Senca, z Malaciek či Pezinka a Bratislavčanom pohodlnejšie cestovanie.Potrebné sú aj odstavné parkoviská, oprava cesty medzi Malackami a Rohožníkom a vybudovanie obslužných cyklotrás. Navrhujem postaviť obchvat Pezinka a Modry, rozšíriť cestu medzi Sencom a Bratislavou na štvorprúdovú a vybudovať k tomu cyklotrasu.Doprava zdarma je volebná kampaň pána Freša, ktorý po ôsmych rokoch prišiel na to, čo by župa potrebovala. Hlavnou témou týchto volieb však nie je doprava zdarma, ale ľudia, ktorí si zaslúžia žiť v lepšom kraji.

Milan Ftáčnik (60)

nezávislý

Milan Ftáčnik (60) hovorí, že je potrebné aj zlepšenie dostupnosti vlakových staníc v obciach a mestách cez nové parkoviská, cyklotrasy a kyvadlové autobusové spoje. Foto: Facebook

Mojim programom je lepšia integrovaná doprava. Posilnenie koľajovej dopravy z regiónu do Bratislavy, zavedenie intervalu 30 minút v špičke a 60 mimo špičky vrátane spojov vo večerných hodinách.Takže zlepšenie dostupnosti vlakových staníc v obciach a mestách cez nové parkoviská, cyklotrasy a kyvadlové autobusové spoje. To znamená zavedenie intervalových cestovných poriadkov aj v prímestskej autobusovej doprave. Na zníženie zaťaženia centra mesta treba budovať obchvaty aj s využitím ďalšieho nájazdu na diaľnicu, ako sa teraz podarilo v Senci, to treba aj v Malackách. Treba začať stavať aj obchvat Pezinka.Z môjho pohľadu je doprava zadarmo iba marketingový ťah. Pán Frešo doteraz nezverejnil ani jeden seriózny prepočet, na základe ktorého by sa dalo posúdiť, či je ten návrh reálny alebo nie. Myšlienka dopravy zadarmo sa dobre počúva, ak človek nemyslí na to, že to niekto musí zaplatiť.

Juraj Droba (46)

koalícia strán SaS, OĽANO, NOVA, SMK, OKS a Zmena zdola a Demokratická únia Slovenska

Juraj Droba (46) vidí problém aj v tom, že chýbajú vyhradené autobusové pruhy, kvalitné a kryté zastávky či záchytné parkoviská Foto: Facebook

Každodenné zápchy sú vizitkou nekoncepčného prístupu k doprave v uplynulých dvoch desaťročiach. Dopravná infraštruktúra je v kompetencii mesta, kraja aj štátu. Jej rozvoj preto závisí od schopnosti predsedu kraja manažérsky túto spoluprácu riadiť.V našom programe, ktorý sme tvorili niekoľko mesiacov aj za účasti odborníkov na dopravu, navrhujeme množstvo konkrétnych riešení. Naše kroky podporuje aj všetkých 49 kandidátov zo šiestich strán našej koalície. V prvom rade chcem podporiť výstavbu záchytných parkovísk na okraji Bratislavy. V druhom kroku chcem zlepšiť nadväznosť spojov s cieľom skrátiť čakanie na prestupy. Moja predstava o doprave je založená na koľajach – teda nové električkové trate, viac železničných zastávok a lepšie využívanie existujúcej železničnej siete v rámci mesta. Taktiež považujem za úplne kľúčovú preferenciu verejnej dopravy. Aby bola skrátka rýchlejšia ako automobilová.

Myšlienka verejnej dopravy je nerealizovateľný nezmysel a to hneď z niekoľkých dôvodov. Prvý dôvod je ekonomický. Prihlásením sa ľudí na trvalý pobyt do kraja župa ani zďaleka nezíska toľko peňazí, ako vypočítal Frešo. Kto výpadok zaplatí? A druhý dôvod je praktický. Kto bude cestovať autobusmi zadarmo ak budú stáť v tých istých zápchach ako autá? Kto prestúpi z áut do vlakom ak nemá dobrý nadväzujúci spoj? Kto bude moknúť v daždi na zastávke, lebo tam nie je poriadny prístrešok?

Ján Mrva (48)

nezávislý

Ján Mrva (48) by chcel vo zvýšenej miere využívať železničnú hromadnú dopravu. Foto: Facebook

Chceme vo zvýšenej miere využívať železničnú hromadnú dopravu – teda viac vlakov, budovanie prestupných staníc integrovanej dopravy pri železničných staniciach na okraji mesta, ako sú Podunajské Biskupice, Petržalka, na juhu, kam treba predĺžiť električky, aj do Dúbravky, podobne do Vajnor. A v okresných mestách a obciach kraja budovať záchytné parkoviská pri prestupných bodoch integrovanej dopravy, kde sa bude dať prestúpiť na rôzne druhy dopravy.Chceme a vieme budovať aj cyklotrasy nielen na rekreáciu, ale aj ako cesty do roboty. V okolí Vajnor sme ich vybudovali 30km. Vybudujeme teda minimálne 100km samostatných cyklotrás nie len cyklo - piktogramov na existujúcich cestách.Doprava zdrama je absolútne nereálna, keďže župan ani nemá dosah na mestskú hromadnú dopravu v Bratislave, ale len na regionálnu. a aj tak by mu to museli schváliť poslanci BSK čo je úplne bez šancí. Takže to beriem za absolútne zavádzanie verejnosti a veľmi silný populizmus z jeho strany a verím, že mu na toto ľudia nemôžu naletieť.

Pavol Frešo (48)

nezávislý

Pavol Frešo (48) verí, že presadí verejnú dopravu zadarmo. Foto: Facebook

Idea Dopravy zdarma má dve roviny. Prvá spočíva v bonuse, ktorý dostane každý obyvateľ kraja, ktorý má trvalý pobyt v našom regióne a poctivo platí dane. Dopravou zdarma chcem motivovať týchto ľudí, aby si nahlásili trvalý pobyt do našej župy. Vďaka ich peniazom, ktoré sa dnes strácajú na zvyšku Slovenska, môžeme zaplatiť bezplatnú dopravu, skvalitniť dopravu, mestá a obce môžu vybudovať nové škôlky a podobne.Za 8 rokov sme finančne ozdravili župu a znížili dlh takmer o polovicu. Práve dnes je jedinečná šanca zaviesť myšlienku dopravy zdarma. Už niekoľko rokov na rovnakom princípe funguje v hlavnom meste Estónska, od januára ju zavádzajú aj vo francúzskom Dunkerque. Zavedením bezplatnej dopravy pre obyvateľov s trvalým pobytom v kraji môžeme zaviesť spravodlivosť v prerozdeľovaní daní, kde dnes ťaháme za kratší koniec a zároveň nemusíme zaťažovať ľudí novými daňami.V oblasti dopravy sa nám podarilo vybaviť eurofondy na rekonštrukciu cesty medzi Malackami a Rohožníkom a na začiatku budúceho roka sa začína s výstavbou. Podaril sa nám prvý krok pri budovaní integrovanej dopravy. Čoskoro do nej vstúpi ďalší prepravca a čaká nás jej zlepšovanie. Opravili sme mosty, dnes ani jeden nie je v havarijnom stave, postupne rekonštruujeme vlastné cesty, mestkých častiam sme prispeli sumou 1 milión na opravy „ich“ ciest.