Východnú už tradične podporuje značka Šariš, ktorá tento rok pripravila limitovanú edíciu plechoviek inšpirovanú slovenskými ľudovými tancami a krojmi, a jednu z nich venovala práve tomuto najznámejšiemu folklórnemu festivalu. Na ostatných plechovkách nájdete ďalšie krásne motívy krojov a tancov zo západného, stredného a východného Slovenska.

Plechovka Šariš Tmavý, ktorá vzdáva poctu Východnej, zachytáva jedinečnú festivalovú atmosféru. Na tomto jedinom dizajne vyniká tanečný pár na zadnej strane, odetý v kroji z Východnej. Tanečníci predvádzajú tanec do „Do krutu“ v najznámejšom amfiteátri v pozadí Vysokých Tatier. Prednú stranu dopĺňa tanec Važecká trojka v krojoch pochádzajúcich zo susednej obce Važec.

Ilustračné foto. Zdroj: Šariš

Východná je oslavou folklóru a jej existencia výrazne prispieva k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Ale ak by ste si mysleli, že tento festival je predovšetkým pre pamätníkov, nemohli by ste sa viac mýliť! Podľa Eleny Lipianskej, marketingovej riaditeľky Národného osvetového centra, ktoré festival organizuje, je to presne naopak: „Minulý rok sme urobili medzi návštevníkmi prieskum. Jedným zo štatistických údajov, ktoré nás zaujímali, bol ich vek. Okolo 60 percent z nich tvorili mladí ľudia medzi 15 a 45 rokom a rodiny s deťmi. Vekovú kategóriu nad 55 rokov tvorilo približne 15 percent ľudí.“

Ilustračné foto. Zdroj: Národné osvetové centrum

„Chodím na Východnú skoro každý rok a atmosféra festivalu je naozaj neopísateľná. Okrem denného programu sa môžete vytancovať až do rána aj v tanečnom stane, kde máte pocit, že ste na jednej veľkej zábave,“ hovorí tridsaťročná návštevníčka festivalu Zuzana Kováčová z Bratislavy. „Všade naokolo sa vytvárajú skupinky ľudí, ktorí spolu spievajú a tancujú, a pritom sa vidia aj prvý raz v živote. Strhne to úplne každého, aj mojich kamarátov, ktorí by si sami ľudovku nikdy nezaspievali. Až máte pocit, že ide o improvizovaný ľudový súbor,“ prezradila svoje dojmy z festivalu Zuzana.

Ilustračné foto. Zdroj: Národné osvetové centrum

Podľa minuloročného prieskumu sa ľudia tohto tradičného zážitku nevedia nabažiť, nakoľko sa do Východnej stále vracajú. Väčšina návštevníkov už bola na festivale viac ako päťkrát. Úplných nováčikov bolo 9%. „Dokazuje to, že máme dlhodobo naozaj kvalitný a originálny program. Rovnako dôležité pre nás je, aby sa naši návštevníci cítili príjemne a bezpečne. Na 66. ročník plánujeme opäť množstvo noviniek a jednou z hlavných je projekt „Zelená Východná“. S ohľadom na záťaž a pohyb návštevníkov po celom areáli budeme ešte viac prihliadať na životné prostredie, ale aj na bezpečnosť návštevníkov počas celého festivalu.“

Ilustračné foto. Zdroj: Národné osvetové centrum

Hoci sa festival tento rok nekonal, značka Šariš podporuje tradíciu Východnej nielen svojimi špeciálnymi plechovkami, ale napríklad aj súťažou na facebookovej stránke festivalu, ktorá bude prebiehať od 31. 8. do 4. 9. 2020. „Je škoda, že toto leto sme u nás neprivítali našich roztancovaných hostí, ale pevne veríme, že si to všetci na budúci rok vynahradíme,“ sľubuje E. Lipianska.

Vďaka novej edícii tanečných plechoviek značky Šariš si všetci môžeme úžasnú festivalovú atmosféru aspoň trocha pripomenúť.

Ilustračné foto. Zdroj: Národné osvetové centrum