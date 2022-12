Zažijeme ešte biele Vianoce so snehom? Klimatológovia UPOZORŇUJÚ na premenlivosť počasia! ×

Počet dní so snehovou prikrývkou je v strednej Európe čoraz nižší, neznamená to však, že ľudia už nezažijú mrazivé zimy a "biele Vianoce". Pre TASR to uviedli klimatológovia z poľského Meteorologického a hydrometeorologického inštitútu vo Varšave (IMGW-PIB).