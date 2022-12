Podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorologického ústavu vianočné oteplenie už treba brať ako fakt a zmieriť sa s tým, že klasické Vianoce s predstavou mrazov a snehovou pokrývkou v môžeme v hlavnom meste očakávať skôr výnimočne.



„Ani ostatné oblasti Slovenska na tom nie sú oveľa lepšie,“ pripomína klimatológ s tým, že mrazivých mínus 15 °C na Vianoce naposledy v Bratislave zaznamenali v roku 1986. Vtedy 26. decembra na letisku namerali teplotu mínus 15,2 °C. V Banskej Bystrici bola takáto situácia naposledy v roku 2003 a v Košiciach v roku 2002. Odvtedy, teda v Bratislave už vyše 30 rokov, takýto silný mráz počas vianočných sviatkov nebol.



„Pritom kedysi bývali aj u nás cez Vianoce silné mrazy, napríklad v roku 1963 presne na Štedrý deň teplota na bratislavskom letisku klesla na mínus 18,6 °C a v BB v roku 1961 25. decembra dokonca až na mínus 22,2°C,“ spomína klimatológ.

Kde je šanca na sneh?

Tam, kde v predchádzajúcich dňoch napadlo dosť snehu, napríklad na Orave to bolo ešte pred pár dňami až 30 cm a v oblasti Slovenského Rudohoria, kde napadlo aj vyše 20 cm, tam podľa odborníka napriek otepleniu môže sneh vydržať aj počas Vianoc, ale tam, kde je menšia vrstva snehu, nie je šanca, že sa udrží. Pod vplyvom teplého vzduchu, ktorý k nám bude prúdiť od západu, sa zrejme roztopí.



„Oteplenie sa prejavuje už teraz, ale v prízemných vrstvách vzduchu sa ešte udržuje studený vzduch, ktorý sem prúdil v predchádzajúcich dňoch, ale keď sa rozruší inverzná vrstva, ktorá teraz v atmosfére existuje, bude oteplenie cítiť aj v tých najnižších polohách,“ hovorí Pavel Faško a upozorňuje, že ak aj budú zrážky, tak to bude dážď a nie sneh. Navyše bude aj fúkať vietor.



Na mnohých miestach vyrobili technický sneh, ale aj ten sa podľa neho bude vplyvom zrážok a vysokej teploty zhoršovať. Prírodný sneh sa bude rýchlo strácať.



Ideálne podmienky na lyžovanie asi nebudú nikde. Sneh, ak aj bude, bude mokrý. Vo výške 1500 metrov nad morom v niektorých obdobiach teplota vzduchu dosiahne až plus 8°C, čo je veľmi vysoká hodnota.

Zmení sa to po Vianociach?

„Stane sa to, čo sa zvykne stávať, že počas Vianoc býva teplo, ale potom sa zvykne ochladiť. Zatiaľ to však nevyzerá na veľmi výrazné ochladenie. Ešte stále to nebudú primerané teploty pre toto ročné obdobie,“ vysvetľuje klimatológ.



Biele Vianoce budú podľa všetkého len na severe Európy a vo východnej Európe, bližšie lyžiarske oblasti budú oteplením veľmi zasiahnuté.



„Ak by sa niekto veľmi chcel ísť lyžovať, strediská, ktoré sú v pohraničí pri česko-slovenskej hranici, niekde v moravských Beskydách pravdepodobne sneh mať budú, ale bude mokrý,“ radí Faško lyžiarom.

Prečo vlastne máme v posledných rokoch častejšie Vianoce na blate ako na ľade? „Je to spôsobené tým, že Vianoce sú v decembri a to je prvý zimný mesiac. Vtedy sa ešte chladnejšie a teplejšie vzduchové hmoty striedajú. Ochladiť sa zvykne medzi Mikulášom a polovicou decembra, ale to nevydrží dlho a na Vianoce príde teplý vzduch,“ ozrejmuje klimatológ.



Bezprostrednou príčinou oteplenia je podľa neho aktivita tlakových níží v oblasti Atlantického oceánu. Po ich prednom okraji k nám môže od juhozápadu až západu prúdiť teplý vzduch a presne to sa stane aj tento rok.



Dobrou správou podľa klimatológa je, že na Vianoce sa nebude šmýkať a nehrozia nám pri rodinných návštevách pády a zlomeniny.



V roku 2009 v Bratislave namerali 14,1 °C, čo bol rekord. Tento rok sa k nemu možno priblížime.

Smutná správa pre milovníkov snehu: V Banskej Bystrici v rokoch 1961-1970 mali na Vianoce každý rok snehovú pokrývku, taká dekáda v súčasnosti určite nenastane.







Predpoveď SHMÚ na 24.decembra:

V noci oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky,

na hrebeňoch Tatier sneženie. Cez deň lokálne aj zmenšená oblačnosť

a zrážky miestami - najmä v Žilinskom kraji. Veľmi teplo.

Najnižšia nočná teplota 6 až 1 st., v dolinách stredného a východného

Slovenska ojedinele chladnejšie.

Najvyššia denná teplota 4 až 9, na juhu západného a stredného Slovenska

okolo 11 st.

V noci južný sa cez deň zmení na prevažne západný vietor 3 až 8 m/s

(10 až 30 km/h). Na horách silno veterno!

