Ako na PREDVIANOČNÝ ZHON? Beňová PEČIE v predstihu, Cigánikovej VYPOMÁHA mama, Tabák NESTRESUJE

Vianoce by mali byť časom radosti a pokoja, no v prípade mamičiek je to často najstresujúcejšie obdobie roka. Najmä matky sa totiž dostanú do kolobehu stresu so všetkými predvianočnými prípravami, ako sú nákupy darčekov, plánovanie návštev, upratovanie, ale aj príprava štedrej večere a pečenie koláčov. Zisťovali sme tipy, ako zvládať stres od úspešných slovenských političiek!