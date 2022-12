Poslanec György Gyimesi (42) sa tradične teší na najkrajšie sviatky v roku. Dúfal, (čo sa napokon síce neskôr, ale predsa len podarilo) že sa situácia v parlamente upokojí a on bude môcť odcestovať domov do Čičaroviec, kde býva, aby si užil Vianoce a koniec roka so synom Zentem - Györgyom (8). Chce chlapcovi vynahradiť to, čo nestihol a zanedbal počas roka pre poslanecké povinnosti.

Spoločné chvíle dvojice vtedy nenarúša vôbec nič, dokonca ani zvonenie telefónu, keďže od politika v tom čase nikto nič nechce, každý sa venuje svojej rodine a užíva si chvíle s najbližšími.

Rokovania zmarili plány

„Za normálnych okolností, čo tento rok sme pre známe okolnosti nestihli, sa minimálne na 3 - 4 dni zatvoríme s malým doma, vytiahneme PlayStation a zahráme hry, ktoré chce syn. Môžem povedať, že sa podriaďujem jeho prianiu. Na Štedrý deň ideme k mojej mame, kde zasadneme všetci spoločne k štedrovečernému stolu,“ hovorí Gyimesi. Spomenie, že jeho matka je Rusínka a práve ona dbá, aby sa v rodine dodržiavali tradície jej predkov.

Oblátky chýbajú

„V úvode večere mama urobí každému zo stolujúcich medom krížik na čelo. Zente s tým nemá problém, keďže vidí, že ako ja, tak aj môj otec nič nenamietame. Ako prvé jeme cesnak s medom, ale bez oblátok. Potom sa podáva kapustnica s klobásou a údeným mäsom, my nezvykneme variť pôstnu polievku. Obzvlášť obľúbená je vyprážaná ryba alebo filé so zemiakovým šalátom. Nesmú chýbať ani bobaľky (opekance) s makom. Mám ich veľmi rád,“ rozplýva sa György. Gyimesiovci nezabúdajú ani na štedrovečernú mágiu. Pod obrus dávajú mincu najnižšej hodnoty. V minulosti to bola dvoj- teraz päťcentovka.

V čom nosí peniaze?

Mincu zo štedrej večere by sme mali celý rok nosiť v peňaženke, ktorú však poslanec nemá. "Preto si ju schovám do auta,“ povie pobavene. Čudujeme sa, prečo nikdy nemal peňaženku. „Vždy som hovoril, že peniaze a strach som nikdy nemal. A teraz mi je zasa bugiľar nanič, keďže kreditnú kartu mám v telefóne,“ vysvetľuje svoju filozofiu.

Najmladšiemu najviac

Ježiško je tradične v tejto rodine bohatý najmä pre politikovho syna. „Teraz je móda tejto vekovej kategórie mať športové topánky istej veľmi známej značky. Boli sme ich spolu kúpiť, keďže som chcel, aby si vybral farbu, akú chce. Syn netuší, že toto nie je jediný darček, ktorý dostane,“ povie tajnostkársky. Spomenie, že si myslí, že syn nie je jednoznačne presvedčený o tom, že všetky darčeky sú len od rodičov a starkých. „Necháva si nejaké dvierka nádeje, že predsa len pod stromček príde aj Ježiško a niečo mu tam nechá aj on,“ hovorí pobavene. Rodina na polnočnú omšu nechodí. „Keď som bol ešte ženatý, vtedy to bolo iné, teraz nie. Je pravda, že syn veľmi rád chodí do kostola na omšu. Neberie to ako povinnosť či dokonca utrpenie. Som rád tomu. Neraz si preberáme príbehy z Písma, aby chápal ich podstatu. Pred dvoma týždňami vyhral súťaž z náboženstva zo znalostí z Biblie, veľmi ma tým potešil a som na neho hrdý,“ zdôrazní pyšný otec. Rodina navštevuje reformovaný kostol vo Veľkých Kapušanoch, kde je podľa slov poslanca farár, ktorý je nielen vynikajúci kazateľ, ale aj dobrý a výnimočný človek.

Ide sa do Jasnej!

Vrátime sa však k večernému programu Štedrého dňa. „Syn potom ide k svojej mame, mojej exmanželke a k druhej babke. Prvý sviatok vianočný sme však už opäť spolu a tak to je až do konca zimných prázdnin. Tento rok zavádzam novinku. Medzi sviatkami pôjdeme na lyžovačku. Vlani som ho naučil lyžovať, chytilo ho to. Chcel som, aby sme vyrazili do jednej z najobľúbenejších rakúskych lyžiarskych oblastí, Schladmingu. Bol som tam vlani počas dvoch víkendov. Stredisko je blízko Bratislavy a je tam super. Zente však nechcel o tom ani počuť, keďže nerozumie inštruktorom lyžovania. Dohodli sme sa napokon, že pôjdeme do Jasnej,“ poodhalí niečo z plánov.

Výčitky od syna

György opakovane prízvukuje, že jeho prioritou je byť čo najviac času so synom. „Vždy keď odchádzam do Bratislavy sa ma opýta, prečo som sa stal politikom i to, dokedy ešte ním budem. V tých otázkach je aj výčitka. Je mu smutno, že nie som pri ňom tak často, ako by sme obaja chceli..." Keďže, pre aktuálnu politickú situáciu sa v parlamente dlhšie rokovalo ako po iné roky, poslanec dorazil domov pomerne neskoro. „Nemal som vyzdobený interiér ani exteriér domu, a ani to nemienim robiť. Vlani som osadil len maličký, asi 50-centimetrový stromček. Syn sa má vtedy pýtal, prečo máme takú minijedličku. Povedal som mu, že aj pod ňu sa môže zmestiť obrovské prekvapenie. A zároveň som ho poučil, že skromnosť je zásadná vlastnosť človeka. Potom sme už túto tému uzavreli,“ nezaprie v sebe pedagogické danosti.

Vianočné poľovačky

Zaujímalo nás, aká spomienka z detstva sa mu vynorí v mysli v čase Vianoc?„Určite sú to poľovačky v Kráľovskom Chlmci, kde som vyrastal. Na Štedrý deň sme išli loviť zajace a bažanty. Potom sme si dali deci šampanského a rozpŕchli sa domov čakať na príchod Ježiška. Musím spomenúť, že od 14 rokov som bol profesionálnym športovcom. Ako študent športového gymnázia som mal 9 tréningov týždenne a každý víkend sme hrali nejaký zápas. Výnimkou boli len Vianoce. Aj preto som si užíval zimné prázdniny a práve spomínané poľovačky. S otcom som na ne začal chodiť ako trojročný. Rád spomínam na vynikajúcu polievku z bažanta a divého zajaca s kapustou a knedľou,“ narobil nám chúťky na špecialitky z diviny.