Mínusové teploty a pravá zimná atmosféra v nižších polohách prechodne končia. Už od zajtra sa začne otepľovať a podľa meteorológov budú Vianoce na väčšine územia teplé a najmä spočiatku aj upršané. „Áno, všetko nasvedčuje tomu, že Vianoce budú teplé, a že najmä v piatok 23. decembra a v noci na sobotu 24. decembra bude na väčšine Slovenska pršať a prechodne bude aj poľadovica. Snežiť bude takmer výlučne len vo vyšších polohách. Popoludní a večer na Štedrý deň však budú zrážky pravdepodobne už len ojedinele,“ predpovedá meteorológ zo SHMÚ Pavol Beránek.

Snehu na Vianoce sa dočkajú Slováci zväčša len v horských oblastiach a aj tam nie všade. „V najbližších dňoch sa bude postupne otepľovať a v sobotu, na Štedrý večer a v nedeľu, na Prvý sviatok vianočný – bude cez deň tri až deväť, na juhu ojedinele až okolo jedenásť stupňov. Štedrý deň a najmä Prvý sviatok vianočný bude v polohách do 400 metrov nad morom väčšinou bez snehu, a sneh nebude miestami ani v polohách od 500 do 1 000 metrov nad morom. Ojedinele sa však bude sneh nachádzať aj v nižších polohách, a to najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji plus na dolnom Spiši a na Gemeri,” hovorí Beránek.

Slovensko pritom bohatú snehovú nádielku na Vianoce nezažilo už poriadne dlho. Posledné Vianoce, keď bolo počas vianočných sviatkov všetko biele a mrazivé, boli v roku 2002, teda presne pred 20 rokmi. „Na zemi bolo zväčša päť až 15 centimetrov snehu, počas všetkých troch dní bol všade celodenný mráz, na strednom a východnom Slovensku bolo cez deň zväčša aj slnečno. Rána boli tri dni za sebou poriadne mrazivé, napríklad Spišské Vlachy mali v jednom dni až mínuss 30 stupňov,“ spomína meteorológ.

Počas minulých rokov sa tesne pred Vianocami pomerne často výrazne oteplilo, čo nie je pre Slovensko nič výnimočné. „Vianočné oteplenie alebo aj vianočná singularita je v našej oblasti pomerne pravidelný jav. Je spôsobené tým, že v období približne po 20. decembri sa nad západnou a strednou Európou vytvorí pomerne často také rozloženie tlakových útvarov, že k nám prechodne začne prúdiť vzduch od juhozápadu až západu, čo znamená oteplenie. Najprv na horách a postupne aj v nižších polohách,“ vysvetlil, prečo takmer nikdy nemáme na Vianoce úplne všade, vrátane nížin, sneh.

Aké počasie má byť na Silvestra či Nový rok sa dozviete na nasledujúcej strane >>>