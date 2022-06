Kyjev oznámil, že Rusko ovláda už jednu pätinu ukrajinského územia vrátane polostrova Krym a častí Donbasu, ktoré Rusko dobylo ešte v roku 2014.

Jedny z najintenzívnejších bojov v súčasnosti prebiehajú v meste Severodoneck v Donbase, pričom ruským silám sa podarilo dobyť už približne 80 percent tohto mesta. Ukrajinské sily však stále kladú v Severodonecku odpor.

Rusi zrovnávajú so zemou všetko

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer uviedol, že jeho armáde sa podarilo v tomto priemyselnom centre ležiacom v Luhanskej oblasti dosiahnuť aj určité úspechy. "Ešte je však príliš skoro. V tejto oblasti je situácia v súčasnosti najzložitejšia," uviedol Zelenskyj.

Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj na sociálnej sieti Telegram uviedol, že už 100 dní vojny ruská armáda "zrovnáva všetko so zemou", pričom Rusko čelí obvineniam z ničenia nemocníc, škôl a ciest. "No my sa stávame len silnejšími. Nenávisť voči nepriateľovi a viera v naše víťazstvo nás robia nezlomnými," vyhlásil Hajdaj.

Od začiatku invázie zahynuli tisíce ľudí a milióny ich boli nútené opustiť svoje domovy. Podľa Zelenského zomrie denne na bojisku 100 ukrajinských vojakov. Agentúra AP však upozorňuje, že presný počet obetí nie je známy, pretože vládni predstavitelia na ruskej i ukrajinskej strane tieto počty upravujú, aby ich dokázali lepšie komunikovať s verejnosťou.

Západné krajiny na čele so Spojenými štátmi posielajú na Ukrajinu zbrane, aby jej pomohli odolať ruskému útoku. Západ sa okrem toho snaží Rusko vyčerpať aj finančne, aby tak donútil ruského prezidenta Vladimira Putina zmeniť smer. Sankcie uvaľované na Rusko sa stále zvyšujú, pričom Európska únia sa začiatkom tohto týždňa dohodla aj na čiastočnom embargu na ruskú ropu.

V dôsledku konfliktu na Ukrajine sa tiež zvýšilo riziko vzniku potravinovej krízy, keďže Ukrajina je jedným z najväčších producentov obilia na svete. Vojna sa podľa AFP už premietla do cien obilnín, slnečnicového oleja, kukurice i iných potravinárskych výrobkov.

Zelenskyj: Víťazstvo bude naše

"Bránime Ukrajinu už sto dní. Víťazstvo bude naše!" hovorí Zelenskyj vo videonahrávke, na ktorej pri ňom stoja viacerí z jeho najbližších spolupracovníkov vrátane premiéra Denysa Šmyhaľa a poradcu Mychajla Podoľaka. Video nakrútili pred prezidentskou kanceláriou v centre hlavného mesta Kyjev – na rovnakom mieste ako nahrávku zverejnenú 25. februára, deň po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Zelenskyj vo vtedajšom videu odmietol ponuky západných krajín na evakuáciu z Kyjeva s vyhlásením: "Potrebujem muníciu, nie odvoz."

Kremeľ tvrdí, že dosiahol určité výsledky

"Určité výsledky sa dosiahli," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku týkajúcu sa 100 dní trvania "špeciálnej vojenskej operácie" Ruska na Ukrajine, ako Moskva nazýva inváziu.

Rusko tvrdí, že poslalo svoje ozbrojené sily na Ukrajinu brániť obyvateľov v dvoch východných separatistických, promoskovských oblastiach pred armádou Kyjeva – ide o tzv. Luhanskú aj Doneckú ľudovú republiku.

"V záujme zaistenia ich ochrany sme podnikli opatrenia a dosiahli sme určité výsledky," uviedol Peskov.

"Mnohé obce boli oslobodené od pronacistických ozbrojených síl Ukrajiny a priamo od nacionalistických živlov," dodal Peskov.

Rusko opakovane označuje predstaviteľov Ukrajiny ako neonacistov a nacionalistov – tieto nálepky sú podľa Kyjeva používané ako propaganda na ospravedlnenie invázie.

"Dali sme ľuďom príležitosť začať mierový život," vyhlásil Peskov. "Táto naša práca bude pokračovať až dovtedy, kým nebudú dosiahnuté všetky ciele tejto vojenskej operácie," doplnil.