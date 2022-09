Všetci sme si všimli, že princ Louis (4) je riadny huncút a svojej mame dokáže dať riadne zabrať. No, keď Kate prezradila, ako zareagoval na smrť svojej prababičky, vyšlo najavo, že z malého Louisa bude jedného dňa veľmi dobrý psychológ.

Kate Middleton (40), čerstvo titulovaná princezná z Walesu, sa v sobotu podelila o reakciu svojho najmladšieho syna na smrť kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela vo štvrtok 8. septembra, píše portál Hello! Magazine.

Princezná z Walesu prezradila reakciu jej syna na úmrtie jeho prababičky. Zdroj: WPA Pool

Kate sa s princom Williamom prechádzala po areáli zámku Windsor, aby si prezrela pocty, ktoré ľudia zanechali na počesť zosnulej kráľovnej, keď sa zrazu rozrozprávala o tom, ako jej deti zareagovali na smutnú správu.

Kate sa s princom Williamom prechádzala po areáli Windsoru. Zdroj: Getty Images

Vojvodkyňa z Cornwallu sa rozprávala so ženou menom Banita Ranow, keď ich interakcia bola zachytená na video a zdieľaná vo virálnom klipe na sociálnej sieti TikTok. "Môj malý Louis je taký zlatý. Povedal: 'Mami, neboj sa, už je s prastarým otcom'," prezradila Kate so slzami v očiach. Veď to sú slová hodné kráľa.

Jeho slová sú hodné kráľa. Zdroj: WPA Pool

Princ Philip, vojvoda z Edinburghu a prastarý otec princa Louisa, zomrel v apríli 2021.

Will, Kate, Harry a Meghan opäť spolu. Zdroj: Getty Images

Princ a princezná z Walesu vystúpili v sprievode princa Harryho a Meghan Markle. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu boli údajne pozvaní na poslednú chvíľu a niektorí to považujú za znamenie, že sa chystá zmierenie medzi bratmi a ich manželkami. Bolo to prvý raz, čo ich videli v úmyselnej vzájomnej spoločnosti, odkedy Sussexovci odstúpili z pozície pracujúcich členov kráľovskej rodiny a presťahovali sa do Kalifornie.

