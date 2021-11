Zatiaľ čo ona prišla do Glasgowa vlakom, svetoví lídri a najbohatší ľudia sveta prileteli súkromnými tryskáčmi! Švédska aktivistka Greta Thunberg (18) sa počas protestov proti nedostatočnému boju proti klimatickým zmenám nebála použiť silné slová.

Už žiadne blá, blá, blá! Greta si spolu s ďalšími demonštrantmi v uliciach Glasgowa nielenže zaspievala vulgárnu pesničku o tom, ako si politici môžu svoju nedostatočnú aktivitu niekam strčiť, ale dokonca sa neštítila ešte viac privrdiť.

„Už stačilo kecom. Už žiadne blá, blá, blá! Už stačilo tým pi*ovinám, ktoré riešia tam vo vnútri,“ pustila sa do účastníkov klimatického samitu. „Je rovnaký ako všetky predošlé, ktoré nás nikam neposunuli. Sú to len politici a mocné osoby, ktoré len predstierajú, že našu budúcnosť berú vážne,“ dodala.

Klimatický samit COP 26 v Glasgowe: Boris Johnson Zdroj: Getty Images

Odhliadnuc od Gretinho oduševneného prístupu, je pravdou, že mnohí „bojovníci proti globálnemu otepľovaniu“ sa vo výsledku ukázali ako poriadni pokrytci. Čo z pekných rečí o záchrane planéty, keď väčšina z prítomných zvolila ten najmenej ekologický spôsob dopravy?

Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas prejavu na klimatickom summite COP26 v Glasgowe. Zdroj: Adrian Dennis

VIDEO: Vulgárna pieseň Grety Thunberg

Len v nedeľu v Glasgowe pristálo najmenej 52 súkromných tryskáčov, a to sa samit len začal. Britský denník Daily Mail, ktorý tieto informácie zverejnil, odhaduje, že dovedna sa kvôli COP26 do Škótska „otočí“ najmenej 400 takýchto lietadiel.

Vlastným strojom priletel napríklad britský princ Charles aj premiér Boris Johnson, hoci obaja cestovali z Ríma, a tak sa mohli takpovediac odviezť spolu. A americký prezident Biden? Jeho špeciál Air Force One vyprodukuje za cestu toľko emisií čo dopravné lietadlo, v ktorom bežne sedí asi 400 cestujúcich. A to nerátame ďalšie tri lietadlá, ktoré kvôli nemu museli letieť, rovnako ako vrtuľník a obrovská motorkáda čiernych SUV. A tie, ako inak, muselo nejaké lietadlo do Škótska preniesť.

Smetiari a zametači ulíc v Glasgowe vstúpili v pondelok do štrajku za zvýšenie miezd. V tomto škótskom meste sa v nedeľu začal kľúčový klimatický summit OSN. Zdroj: Getty

Letisko v Glasgowe bolo také vyťažené, že Biden musel pristáť v 60 km vzdialenom Edinburghu a Johnsonov stroj musel 20 minút krúžiť nad zemou, kým dostal povolenie k pristátiu.

Bezos sa dojímal, aká je Zem „krehká“

Jeff Bezos sa na Twitteri pochválil fotkou z návštevy u princa Charlesa v jeho súkromnej vile. Šéfa Amazonu sprevádzala jeho milenka Lauren Sánchez. Zdroj: Jeff Bezos/Twitter

