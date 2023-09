Vojna, to nie sú len novinové titulky a slová. Vojna sú obete na životoch ľudí, ktorí život milovali. Boj za slobodu sa stal osudným aj známemu sprievodcovi z Černobyľa Maxovi Zhbanovi, ktorí mestom duchov sprevádzal množstvo Slovákov aj našu redakciu.

Keď naša redakcia v roku 2019 navštívila ukrajinský Černobyľ, nikto netušil, že o pár rokov neskôr bude toto mesto duchov okupované ruskou armádou. V tom čase to netušil ani náš sprievodca Max, ktorí svoju prácu miloval a mnohým nadšencom aj zo Slovenska s vášňou ukazoval zákutia Prypjati aj černobyľskej elektrárne.

Zdroj: instagram @chernobylx_tours

Štyri roky po stretnutí s Maxom však prišla smutná správa. „Náš drahý priateľ, sprievodca, stalker Max Zhbanov zomrel v boji za ukrajinskú slobodu 20. augusta 2023. Tí z vás, ktorí ho poznali, viete, aký to bol úžasný a radostný človek,” informovala na Instagrame agentúra, ktorá roky zabezpečovala prehliadky Černobyľa a priľahlých miest. „Max sa vrátil z Francúzska na Ukrajinu a vstúpil do armády, keď ruské sily dobyli Mariupol, kde žije jeho milovaná stará mama a starý otec. Vždy hovoril o čase, keď bol sprievodcom v Černobyle, ako o najkrajšom období svojho života,” dodali jeho kolegovia a Maxa opísali ako veselého, starostlivého a bláznivého človeka. Na Maxa spomína aj jeho francúzsky kamarát. „Nevedel som si predstaviť, ako môže človek s takým veľkým srdcom bojovať. A urobil si to statočne,” napísal k ich spoločnej fotke.

S láskou na Maxa spomína aj naša kolegyňa Lucia, ktorú v roku 2019 práve Max sprevádzal mestom duchov. „Max bol veľmi priateľský, nebol ako tí klasickí sprievodcovia. Bol skôr ako náš kamarát, ktorý miloval Černobyľ a chcel nám ho ukázať. Počas troch dní strávených v uzavretej zóne nás zobral aj na miesta, na ktoré sme ani netušili, že sa niekedy dostaneme. Bol nám neustále nápomocný, všetko dokázal vybaviť, mal odpoveď na všetko, čo sme sa ho pýtali. Povedali sme si, že sa tam jedného dňa vrátime a s Maxom sa opäť stretneme. Ale osud to zariadil inak...”