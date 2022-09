Hlavné mesto Škótska sa pripravuje na dnešný prevoz rakvy s kráľovnou Alžbetou II., ktorá bude prevezená do paláca Holyroodhouse v Edinburghu. Proklamácie sa budú čítať v škótskych, vo waleských a v severoírskych parlamentoch s prenesenými právomocami v Edinburghu, Cardiffe a Belfaste, kde sa s kráľovnou budú môcť rozlúčiť občania.

Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo veku 96 rokov vo štvrtok na svojom milovanom škótskom panstve Balmoral.

Príchod jej rakvy do Edinburghu bude prvou etapou na jej ceste na štátny pohreb v Londýne. Tento presun tela kráľovnej z jej súkromného zámku Balmoral, je známy ako operácia Unicorn.

PK 65 Balmoral - Jeden z posledných záberov Alžbety II., ktorá čakala na príchod novozvolenej líderky britskej Konzervatívnej strany Liz Trussovej pred audienciou na zámku Balmoral 6. septembra. Lekári boli znepokojení zdravotným stavom britskej kráľovnej Alžbety II. a odporučili jej ostať pod lekárskym dohľadom, oznámil vo štvrtok Buckinghamský palác. Zdroj: Jane Barlow

Rakva s kráľovnou by mala byť dnes prenesená do paláca Holyroodhouse v Edinburghu. Jej telo následne v pondelok prenesú v sprievode pozdĺž Royal Mile do katedrály St Giles na bohoslužbu.

Rakva s kráľovnou bude následne v katedrále vystavená a sprístupnená verejnosti, aby jej ľud mohol vzdať úctu a naposledy sa so svojou kráľovnou rozlúčiť. Premávka v hlavnom meste Škótska bude počas nasledujúcich dní obmedzená až do momentu, keď v utorok prevezú rakvu s kráľovnou Alžbetou do Londýna.

DIANIE V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE SLEDUJEME ONLINE

Článok pokračuje na druhej strane >>