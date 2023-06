Právny expert uviedol pre britský denník Daily Mail, že spoločnosť OceanGate môže čeliť federálnemu vyšetrovaniu akejkoľvek trestnej zodpovednosti, keďže sa posádka nenašla živá. Do vyšetrovania by sa pritom mali zapojiť viaceré krajiny, no podľa všetkého bude stáť v jeho čele USA. Trestný obhajca Joshua Ritter, partner spoločnosti El Dabe Ritter Trial Lawyers, pre DailyMail povedal, že výnimka podpísaná osobami na palube neznamená, že zodpovední sú „úplne chránení pred trestnou zodpovednosťou“.

Cesta ponorkou k vraku je turistickou atrakciou. Zdroj: profimedia

„Ak vyšetrovanie odhalí, že účastníci boli uvedení do omylu o rizikách alebo boli pod nátlakom, aby súhlasili s činnosťami, ktorým by sa za normálnych okolností vyhýbali, môže to viesť k obvineniu z trestného činu," uviedol pre denník. Jednou z takých vecí môže byť aj fakt, že spoločnosť na ovládanie plavidla používala hraciu konzolu za pár stoviek. V uplynulých dňoch dokonca na povrch vyplávali ďalšie znepokojivé informácie o spoločnosti, ktorá ponor k vraku Titanicu na dne Atlantiku ponúka.

