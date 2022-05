Kedysi relatívne sympatický, sofistikovaný a obávaný líder sa po ruskej invázii na Ukrajinu väčšine sprotivil. Pre západný svet sa stal stelesnením zla, podobne ako kedysi Stalin. A zďaleka neostalo len pri politickej povesti.

Zálesák Putin, vždy dostatočne fit na kúpeľ v ľadovom jazere či jazdu na koni, opuchol, začalo mu vraj mykať končatinami a celkovo sa zmenil aj fyzicky. Najbližších spolupracovníkov si začal držať od tela, keď s niekým rokoval, tak len na opačných koncoch niekoľkometrového stola.

Podľa zdrojov z Kremľa sa z neho stal paranoidný muž žijúci vo vlastnej bubline, ktorému sa všetci boja povedať pravdu. Ďalšia paralela so Stalinom.

Britská tajná služba MI6 najnovšie špekuluje, či sa náhodou moskovská garnitúra neinšpirovala sovietskym režimom aj v otázke dvojníkov, ktorých Josif Vissarionovič rád využíval. Tieto napohľad bizarné dohady pracujú aj s teóriou, že Putin – ktorý je podľa všetkých indícii naozaj vážne chorý (hovorí sa o rakovine aj Parkinsonovi) – je vlastne už po smrti.

Zdroj: Mikhail Metzel

Fyzické a psychické zmeny táto konšpirácia preto prisudzuje „novému Putinovi“, ktorý by mal podľa všetkého stáť aj za vojnou na Ukrajine.

Samozrejme, erudovaní odborníci takýmto rečiam príliš neveria a na celú záležitosť majú triezvejší pohľad. Tvrdia napríklad, že ak by bol Putin naozaj smrteľne chorý, určite by chcel vládnuť Rusku až do posledného dychu.

V súvislosti s vetchým zdravím a rastúcou nepríčetnosťou prezidenta sa tiež skloňujú mená jeho možných nástupcov – nie je ich však veľa. Objavili sa, napríklad, informácie, že Putina by mohla nahradiť jedna z jeho dcér, opozičný kritik Navaľnyj alebo niekto z Vladimirovho čoraz užšieho kruhu pobočníkov.

Putin sa však snaží všetky reči o nástupníctve udusiť ešte v zárodku. Keď sa v Moskve začne hovoriť o náhradníkovi, pekne krásne túto osobu „odprace“ z verejného života, povedal pre český denník Blesk analytik Pavel Havlíček.

Až 30-tisícové straty

Vojnové snahy Ruska sa momentálne upierajú na východ Ukrajiny, donbaský región, kde ležia separatistické „republiky“. Po neúspechu s dobytím väčších miest ako Kyjev a Charkov sa Kremeľ „uspokojil“ s Mariupolom, ktorý je však strategicky veľmi dôležitým bodom na mape.

Momentálne sa bojuje najmä v okolí mesta Severodoneck, ktorého časť už okupanti podľa gubernátora Luhanskej oblasti Serhija Hajdaja kontrolujú (samotní Rusi tvrdia, že tretinu). Ukrajinským vojakom nachádzajúcim sa v Severodonecku však podľa Hajdaja nehrozí obkľúčenie ruskými vojakmi tak, ako sa to stalo predtým obrancom v Mariupole.

Podľa nepotvrdených správ ruské vojská prišli od začiatku invázie 24. februára 2022 až o 30-tisíc vojakov. Putin túto bilanciu označil za „prijateľné straty“, tvrdia opäť britské zdroje, na ktoré sa odvoláva aj denník Daily Mail.