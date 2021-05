FOTO Z rozvodu Billa Gatesa sa valí prvá ŠPINA: Kamarátstvo s pedofilom Melinda nevedela zniesť ×

Koniec manželstva kedysi najbohatšieho muža sveta Billa Gatesa (65) prekvapil asi každého na svete. S Melindou (56) mu to vydržalo 27-rokov, počas ktorých sa zväčša úspešne vyhýbali škandálom, vychovali tri deti a nazhromaždili viac peňazí, než má človek v živote šancu minúť. Ich životy boli na pohľad dokonalé a nič nenasvedčovalo tomu, že by to za bránami ich 125-miliónového rodinného sídla pri Seattli škrípalo.