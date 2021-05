Bill Gates je 4. najbohatší človek na svete

Jeho majetok má hodnotu 124 miliárd dolárov, čo je v prepočte približne 103 miliárd eur. To, či americkému podnikateľovi môže rozvod uškodiť, však zostáva tajomstvom, keďže podľa britského denníka nemala dvojica uzavretú manželskú zmluvu. V prípade, ak by bol k svojej manželke štedrý a majetok by si rozdelili pol na pol, zo štvrtého miesta v rebríčku najbohatších ľudí sveta by sa prepadol až na 17. miesto.