Západ tvrdí, že ruský prezident nazbieral počas svojho života majetok vo výške 238 miliárd eur. To, ako ho pred zrakom sveta ukrýva, vysvetlil už dávnejšie ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj (45). Putin podľa neho využíva svoju obrovskú sieť mileniek, detí, kamarátov z KGB, priateľov z detstva či zo školy. Svoje nahromadené bohatstvo má rozkúskované po celom svete vo forme majetkov, podnikov a investícií, ktoré vlastnia jeho dôveryhodní spojenci.

Napríklad, jeho bývalá manželka Ljudmila Očeretná (64), ktorá má o 20 rokov mladšieho partnera, vlastní palác vo Francúzsku v hodnote 7 miliónov eur. Na vysokej nohe si žijú aj Putinove dve milenky – Alina Kabajevová (38), olympijská víťazka z Atén z roku 2004, a Svetlana Krivonogičová (46), s ktorou má údajne 19-ročnú dcéru Elizavetu.

Svetlana pracovala kedysi ako upratovačka, dnes je majiteľkou 37-metrovej jachty, vlastní apartmán v prominentnej petrohradskej štvrti Kamenný ostrov a niekoľko nehnuteľností v Petrohrade, Moskve a Soči.

Infografika, ako Putin skrýva svoj obrovský majetok. Zdroj: Reprofoto Alexej Navaľny

Otázkou však naďalej zostáva, ako k toľkým miliónom ruský despota prišiel. Odpoveď na túto otázku má americký investor Bill Browder (57), ktorého cituje britský denník Daily Mail. Putin si podľa jeho slov zhrabne polovicu zo zárobku každého jedného oligarchu v krajine, čo potvrdzuje iba to, o čom sa špekuluje už dlhé roky. Putin má prakticky pod palcom celý majetok ruskej oligarchie. Oni udržiavajú jeho režim, sú k nemu lojálni a on ich za to nechá na pokoji. „Prvýkrát však oligarchom hrozí, že ich o majetok môže pripraviť niekto iný než Putin, a to Západ,“ uviedol český ekonóm Lukáš Kovanda.

Podľa Západu vlastní ruský agresor polovicu z každého rubľa a jeho vládu prirovnávajú ku kleptokracii - vláde zlodejov. Vladimir Putin však oficiálne zarába necelých 125-tisíc eur ročne, k tomu vlastní jeden byt v Moskve. A čo jeho ďalší majetok?

