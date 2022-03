Na Ukrajine sa bojuje už šiesty deň a svet vymýšľa tvrdé sankcie, ktoré by čo najrýchlejšie zastavili inváziu ruského prezidenta Vladimira Putina. Západ zväzuje ruky ruským bankám aj ruským oligarchom, ktorí deň čo deň prichádzajú o čoraz väčší balík peňazí. Na inváziu však paradoxne nedopláca najviac ruský prezident. Prekvapivo, jeho meno sa na zozname sankcií objavilo až oveľa neskôr a zatiaľ čo jeho zaujímajú iba vojenské úspechy ruskej armády, jeho „kamoši“ s miliardami na účte sa len trpko prizerajú, ako ich Západ pripravuje o majetky.

Putin skromnosťou na svoju osobu nikdy nešetril. Podľa vlastných slov vlastní len jeden byt v Petrohrade a tri automobily. . Už dávno sa však objavujú špekulácie, že Putin, ktorého dnes označujú za novodobého diktátora, je údajne najbohatším štátnikom na svete.

Podľa českého ekonóma Lukáša Kovandu je jeho majetok taký veľký, že o peniaze môže pripraviť aj tých najzámožnejších ruských oligarchov, pokiaľ mu nebudú po vôli. Zjednodušene, Putin má prakticky pod palcom celý majetok ruskej oligarchie. Oni udržiavajú jeho režim, sú k nemu lojálni a on ich za to nechá na pokoji. „Prvýkrát však oligarchom hrozí, že ich o majetok môže pripraviť niekto iný než Putin, a to Západ,“ uviedol Komanda.

Na snímke vľavo ruský prezident Vladimir Putin predsedá schôdzi Bezpečnostnej rady Ruska v Kremli v Moskve v pondelok 21. februára 2022. Zdroj: AP

Ako však dodal, ruskí boháči s touto možnosťou počítali už dávnejšie, práve preto sami nič nevlastnia a svoj majetok ovládajú cez medzinárodnú sieť firiem a reťazcov v daňových rajoch. Západ preto musí podľa Komandu vytvoriť tím špecialistov, ktorí odhalia finančnú kriminalitu a ktorí pôjdu priamo po majetku bohatých Rusov.

EÚ, Spojené štáty, Británia, Austrália aj neutrálne Švajčiarsko

Európska únia spolu so Spojeným štátmi a s ďalšími západnými partnermi ešte v sobotu večer oznámila nové sankcie proti Rusku. Tie sa netýkajú iba ruských oligarchov, ale aj niekoľkých ruských bánk, ktoré vylúčia zo systému medzibankových služieb SWIFT. K západným krajinám sa najnovšie pridala aj Austrália. Tamojší premiér Scott Morrison uviedol, že sankcie týkajúce sa finančnej oblasti a cestovania už nadobudli účinnosť.

Okrem Putina sa týkajú aj zostávajúcich členov ruskej bezpečnostnej rady, teda ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova (71), ministra obrany Sergeja Šojgua (66), premiéra Michaila Mišustina (55) a ministra vnútra Vladimira Kolokolceva (60). Západní spojenci tvrdia, že sa tiež „zaviažu uvaliť reštriktívne opatrenia, ktoré zabránia ruskej centrálnej banke rozmiestniť svoje medzinárodné rezervy spôsobom podkopávajúcim vplyv našich sankcií”.

