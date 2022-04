Že to znie ako z fantasy filmu? Možno, no ukrajinské čarodejnice sú presvedčené, že ich sabaty oslabia nielen Rusko, ale aj samotného vodcu Vladimira Putina. Počas troch obradov v kruhu 13 čarodejníc tak postupne vykonávajú rituály, ktoré môžu mať podľa ich slov fatálne následky. Prvý zo sabatov sa konal už 31.marca na posvätnej hore neďaleko Kyjeva, kde sa v minulosti konali aj politické popravy. Ich snaha pomôcť svojej domovine nebola celkom spontánna. Ukrajinské čarodejnice vypočuli volanie Oleksija Arestovyča, poradcu šéfa prezidentskej kancelárie, a usporiadali sériu rituálov, aby zvrhli ruského prezidenta Vladimira Putina, oslabili ho a podporili ukrajinské ozbrojené sily.

"31. marca, 29. lunárneho dňa, dňa korupcie a kliatby, my, čarodejnice Ukrajiny v pospolitosti so zahraničnými kolegami, vykonáme rituál potrestania nepriateľa ukrajinského ľudu - Vladimira Putina," uvádzalo sa vo vyhlásení. Druhá časť rituálu prebehla 7. apríla so spojením zahraničných kolegov. A zatiaľ, čo prvý sabat mal mať priamo na Putina len slabý dosah, počas toho druhého mal byť dosah na samotného prezidenta omnoho väčší. "Za víťazstvo našich veľkých ľudí, za šťastie, úspech a otvorenie ciest! A nech nás sprevádzajú všetci bohovia vojny - Jeden, Thor, Perún!" - hovoria organizátori.

Tretia časť rituálu sa síce ešte neuskutočnila no sabat s názvom "kamenná taška pre nepriateľa" by mal Putina zasiahnuť najviac. Počas tohto posledného obradu sa čarodejnice pokúsia o izoláciu, odstránenie moci, stratu podpory od ostatných a vykúpenie čiernymi ikonami z hromadných úmrtí a potrestanie tých, ktorí sa nimi previnili. "Varovali sme. Každý nepriateľ bude potrestaný. Každý bude čeliť hrozným mukám a nebeským trestom. Sila a pravda sú na našej strane. Naša armáda a naše mestá sú pod ochranou Vyšších síl. Pokračujeme v našej práci," uviedol čarodejnícky obchod na sociálnej sieti Instagram, podľa ktorého sa na poslednom sabate zúčastnilo až 150 čarodejníc a čarodejníkov.

Článok pokračuje na ďalšej strane