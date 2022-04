Údajná milenka ruského agresora Vladimira Putina (69) Alina Kabajevová (38), ktorá si vyslúžila aj prezývku prvej dámy, zorganizovala v Rusku prehliadku na podporu "špeciálnej operácie" na Ukrajine. Na pódiu hrdo rečnila do mikrofónu, obhajovala Putina a to všetko v ružovučkých šatách za tisíce!

Zdá sa, že údajná milenka ruského agresora Alina Kabajevová si spokojne nažíva, akoby sa nič nedialo. Na 38-ročnú bývalú olympijskú víťazku sa totiž na rozdiel od iných ruských oligarchov boja západné krajiny uvaliť tvrdé sankcie. Ako uvádza denník Wall Street Journal, americkí predstavitelia neuvalili na Kabajevovú sankcie pre obavy, že by to Putin považoval za osobný útok. Bolo by to považované za "takú osobnú ranu pre pána Putina, že by to mohlo ďalej eskalovať napätie medzi Ruskom a USA", napísal denník. Sankcie už však boli uvalené na dve Putinove dospelé dcéry.

Ako informuje britský denník The Sun, "Vladova prvá dáma" Alina zorganizovala v Rusku prehliadku gymnastov zameranú na podporu špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Bývalá olympijská gymnastka je zobrazená na videách, ako vedie sprievod v hodvábnych ružových šatách od britskej návrhárky Alessandry Rich v hodnote 2 220 eur. Predaj značkového oblečenia v Rusku už pritom zakázali viaceré módne domy, napríklad Chanel, ktorý dnes vo veľkom bojkotujú ruské influencerky. Ružové šaty s kvetmi doplnila žltými lodičkami na vysokom opätku.

Súčasťou podujatia boli aj niektoré z najvlasteneckých piesní Sovietskeho zväzu na oslavu víťazstva krajiny nad nacistami – ale aj symbol „Z“, ktorý sa objavuje na drvivej väčšine ruských tankov a ďalších armádnych vozidiel útočiacich na Ukrajine.

Vladimir Putin a Alina Kabajevová majú údajne tri deti. Zdroj: SITA

Festival "Alina"

Ako informuje oficiálna webová stránka Aliny kabaeva-alina.ru, spomínaný festival patrí medzi najväčšie gymnastické udalosti na celom svete a je taktiež najväčším projektom Charitatívnej nadácie Aliny Kabaeva. Koná sa každoročne od roku 2009 a jeho cieľom je popularizácia mládežníckeho športu, najmä rytmickej gymnastiky. Ako informuje britský denník Mirror, celý záznam z prehliadky sa bude vysielať na Červenom námestí 8. mája, keď si bude krajina pripomínať „Deň víťazstva“ a koniec druhej svetovej vojny.

Ruský prezident je známy tým, že si osobný život veľmi stráži a verejne sa nikdy neprihlásil k partnerskému vzťahu s "tajnou prvou dámou" Ruska, ako Kabajevovú nazývajú ruské i zahraničné médiá