TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian. Putin počas príhovoru venovanému petrohradským zákonodarcom uviedol, že Moskva má už všetko pripravené na to, aby mohla reagovať v prípade, ak sa nejaká krajina bude chcieť "miešať" do situácie na Ukrajine a vznikne tak pre Rusko hrozba strategického charakteru.

"Máme na to všetky prostriedky, a to také, akými sa nemôže v súčasnosti pochváliť nikto. Nebudeme sa vychvaľovať, no použijeme ich, ak to bude potrebné," vyhlásil Putin.

Podľa šéfa Kremľa chcel Západ rozkúskovať Rusko, pričom ho obvinil aj z toho, že Ukrajinu dotlačil do konfliktu s Ruskom. Putin pritom znova prisľúbil, že ciele vojenskej operácie na Ukrajine budú naplnené.

"Chcem zdôrazniť, že všetky úlohy špeciálnej vojenskej operácie, ktorú podnikáme v Donbase a na Ukrajine od 24. februára, budú bezpodmienečne vyplnené," cituje Putina agentúra AP.

Podľa ruského prezidenta je medzi cieľmi operácie zaistenie bezpečnosti obyvateľov separatistických regiónov na východe Ukrajiny, ktoré Rusko uznalo krátko pred začiatkom invázie za nezávislé štáty, ako i obyvateľov polostrova Krym anektovaného v roku 2014 Ruskom.

Putin okrem toho pred petrohradskými zákonodarcami uviedol, že ruský rubeľ, bankový systém, dopravný sektor a celkovo ekonomika odolali sankciám, ktoré boli uvalené na Rusko, pričom prisľúbil odpoveď na snahu niektorých krajín izolovať Rusko.