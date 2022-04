JB 23 Kramatorsk - Žena sa pozerá na veci vyhodené z čiastočne zničenej obytnej budovy po ruskom ostreľovaní v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny 14. apríla 2022. FOTO TASR/AP A woman looks for goods dropped from the apartment building partly damaged by shelling, in Kramatorsk, Ukraine, Thursday, April 14, 2022. (AP Photo/Andriy Andriyenko)

Zdroj: Andriy Andriyenko