Všetko sa začalo v roku 1984, Fritzl vtedy omámil a v pivnici rodinného domu v rakúskom Almsettene uväznil svoju osemnásťročnú dcéru Elizabeth. Tu následne donútil, aby napísala list, v ktorom uvedie, že utiekla s náboženskou sektou a nemieni sa vrátiť domov. Už od jedenástich rokov ju znásilňoval. Nočná mora krásnej Elizabeth trvala neuveriteľných 24 rokov, počas ktorých bola neustále týraná, znásilňovaná vlastným otcom a držaná v temnote. V otrasných podmienkach porodila netvorovi počas rokov celkovo sedem detí. Jedno z nich neprežilo.

Josef Fritzl dostal doživotný trest väzenia. Zdroj: Profimedia.sk

Peklo sa skončilo až v roku 2008, keď jedno z detí upadlo do bezvedomia a skončilo v nemocnici. Tá vyzývala matku, aby sa prihlásila. Polícii to však pripadalo divné. Dcéra chcela ísť za dieťaťom do nemocnice, tam ich však zadržala polícia. Otrasný čin vyšiel najavo po tom, čo žena začala vypovedať.

Dostane sa na slobodu?

Beštiálny otec je v súčasnosti zatvorený na psychiatrickom oddelení, kde si odpykáva doživotný trest. Rakúsky súd však podľa informácií českého Blesku v polovici apríla vyslovil súhlas s tým, že môže byť premiestnený do „normálnej“ väzby. Presun by mu umožnil požiadať o podmienečné prepustenie, o ktoré sa môžu odsúdení na doživotie pokúsiť najskôr po 15 rokoch za mrežami, v prípade Fritzla v roku 2023.

Elizabeth žije v utajení

Až desať rokov po uväznení otca našla Elizabeth svoje šťastie a ako-tak sa vyrovnala so svojou minulosťou. V pivnici si údajne zachovala príčetnosť len vďaka tomu, že chránila svojich potomkov. Teraz býva so šiestimi preživšími deťmi v odľahlej rakúskej dedinke, ktorej lokácia je pred verejnosťou prísne utajená. Elizabeth a jej potomkovia majú nové mená. Miesto, kde žena žije, je označované iba ako Dedina X.

Kobka, v ktorej Fritzl väznil a znásilňoval svoju dcéru. Zdroj: Profimedia

Všetci žijú spolu a majú v spálňach otvorené dvere, aby sa nebáli. Trauma zo života v pivnici bola príšerná. Dvojposchodový rodinný dom, v ktorom žijú, je neustále chránený priemyselnými kamerami a ozbrojenými strážami. Ten, kto by sa niekedy chcel k budove priblížiť, môže očakávať, že ho behom chvíle zoberie polícia. Rodine vraj pomáhajú aj zomknutí miestni obyvatelia, ktorí chránia jej identitu.

Jeden z fotografov, ktorý sa vydal do Dediny X ešte v roku 2019, zaspomínal, čo sa tam stalo. „Bolo tam iba niekoľko dedinčanov, ktorí však spolupracujú s políciou. Bol som rýchlo obkľúčený ľuďmi, ktorí mi hovorili: Nechcú s vami hovoriť, nechcú vás vidieť. Prosím, vypadnite odtiaľto.“ Miestny majiteľ reštaurácie vyhlásil: „Rodine sa darí viac než dobre,“ informoval o živote týranej ženy denník Blesk.cz ešte v roku 2019. „Keď si vezmete, čím si prešli... sú veľmi slušní, veselí a usmievaví,“ dodal ďalší miestny obyvateľ. Elizabeth údajne našla aj lásku. Už rok po svojom oslobodení sa dala dokopy s bodyguardom Thomasom Wagnerom, ktorý je o 23 rokov mladší ako ona. Ako sa rodine darí dnes, však nikto netuší. Identita Elizabeth a miesto jej pobytu sú prísne strážené a niet sa veru čomu čudovať.

No teraz má odvážna Elizabeth, ktorá so svojimi deťmi prežila peklo, dôvod na obavu. Ak by jej beštiálneho otca pustili z väzby, jej spánok by už nikdy nebol pokojný.