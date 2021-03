Podľa agentúry AP sa nešťastie stalo počas letu na ľadovec Knik východne od Anchorage, ktorý sa chystala skupina zlyžovať. Americký denník The New York Times uvádza, že Kellner s posádkou chceli lyžovať mimo zjazdovky, čo bol dôvod, prečo využili vrtuľník. Nehodu prežil podľa českého Deníka N fotograf a bývalý majster ČR v snoubordingu David Horváth, ktorý Kellnera a jeho dcéru Annu často fotil.

Záchranári sa po telá vrátili nasledujúci deň

To, ako prebiehala záchranná akcia v blízkosti ľadovca Knik Glacier, priblížil dôstojník aljašskej polície Austin McDaniel.

"V sobotu o 22.00 bol náš útvar Alaska State Troopers upozornený, obdržali sme správu o stratenej helikoptére. Následne sme vyslali záchranný tím, aby zachránil preživších. Prídu na miesto a zistia, či nehodu niekto prežil. Pokiaľ áno, poskytnú im okamžitú pomoc. A presne to sa stalo v sobotu večer. No bola už tma, takže sme vyslobodili iba osobu, ktorá nehodu prežila. V nedeľu ráno, keď začalo svitať a bolo dobré svetlo, sme dali dohromady skupinu dobrovoľníkov, všetci sme nasadli do vrtuľníka a leteli na miesto nehody, kde sme pozbierali telá ďalších piatich ľudí," povedal dôstojník aljašskej polície Austin McDaniel pre český iROZHLAS.

Pri nehode vrtuľníka na Aljaške zomrel najbohatší Čech Petr Kellner. Zdroj: Instagram

Podľa informácii zomreli pri nehode aj ďalší štyria ľudia. Medzi obeťami sú okrem Kellnera aj ďalší Čech Benjamin Larochaix (50), a tiež traja Američania Gregory Harms (52), Sean McMannany (38) a pilot Zachary Russel (33), informovala v nedeľu aljašská polícia. Ten údajne viezol posádku z chaty priamo na lyžovačku.

Kellner zbohatol začiatkom 90-ych rokov predajom kancelárskych pomôcok. Podľa informácií českého portálu Aktuálně po skončení štúdia na pražskej VŠE pracoval ako referent v podniku zahraničného obchodu. V roku 1991 potom založil spolu s Milanom Maděryčom a Milanom Vinklerom Prvý privatizačný fond, teda PPF. Jeho majetok vyčíslili na 8,6 miliardy eur.

