V pondelok ráno otriasla našimi českými susedmi smutná správa o tragickej smrti najbohatšieho muža v Česku Petra Kellnera († 56), ktorý zahynul po náraze vrtuľníka do ľadovca na Aljaške. Po zosnulom miliardárovi však ostal majetok v hodnote niekoľkých miliárd, ktoré pravdepodobne zdedí jeho jediná dcéra Anna (24) a jeho manželka Renáta Kellnerová.

Český miliardár Petr Kellner († 56) si žil posledných 15 rokov svoj sen v luxuse. Práve pred 15 rokmi sa totiž prvýkrát objavil v rebríčku časopisu Forbes medzi najbohatšími ľuďmi sveta. Odhad jeho vtedajšieho majetku bol 75 miliárd korún a umiestnil sa na 224. mieste. V uplynulom roku však jeho majetok prestížny časopis odhadol na neuveriteľných 293 miliárd korún. Jeho skupina PPF pritom investovala v odvetviach ako telekomunikácie, biotechnológie či do médií. Od roku 2002 sa tak stal majiteľom televíznej stanice Nova a v uplynulom roku aj majiteľom slovenskej televízie Markíza. Skupina PFF pritom pôsobí na svetovom trhu v Európe, Ázii či Severnej Amerike. Celkovo tak skupina vlastní aktíva vo výške 38 miliárd eur, čo je v prepočte na české koruny takmer jeden bilión.

Petr Kellner. Zdroj: facebook

PPF vznikla v roku 1991, keď Petr Kellner založil spoločne s partnermi spoločnosť Správa Prvého privatizačného fondu. Cieľom spoločnosti bola účasť v kupónovej privatizácii, uviedol český portál aktualne.cz. Podľa výročnej správy spoločnosti za rok 2019 Petr Kellner ovládal 98,93 percenta skupiny PPF.

Pri nehode vrtuľníka na Aljaške zomrel najbohatší Čech Petr Kellner. Zdroj: Instagram

Aby toho nebolo málo, jeho spoločnosť Home Credit je tiež jedným z najväčších poskytovateľov úverov a po celom svete zamestnáva vyše 120-tisíc ľudí. Okrem Česka a Slovenska je firma aktívna aj v Rusku, Kazachstane, Bielorusku, Číne, Indii, Indonézii, na Filipínach, vo Vietname a vďaka spolupráci s operátorom Sprint aj v USA. Okrem iného jeho spoločnosť vlastní aj najväčšieho telekomunikačného operátora pôsobiaceho aj na Slovensku O2 a tiež spoločnosť CME, ktorá patrí medzi popredné mediálne a zábavné spoločnosti v strednej a vo východnej Európe. Prevádzkuje 30 televíznych kanálov, tak bezplatných, ako aj platených. Oslovuje 45 miliónov divákov na piatich trhoch území - v Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku.

Mimo zábavného a telekomunikačného biznisu si spoločnosť našla v roku 2017 cestu k ďalšej zlatej bani. Nie je ňou nič iné ako strojárska firma Škoda, ktorá dodáva vlaky Škoda tradične Českým dráham a v súčasnosti spoločnosť vyrába aj vlaky pre Deutsche Bahn. Kellnerova spoločnosť však vlastní aj množstvo nehnuteľností ako napríklad Pražskú O2 Arénu či multifunkčnú halu O2 Universum. Rozbehnuté kšefty majú aj v online gigantoch ako Mall či Heureka, ktorá je najväčším porovnávačom cien v Česku aj na Slovensku.

Spoločnosť vlastní aj O2 Arénu v Prahe. Zdroj: Julius Dubravay

Napriek obrovskému majetku bol Petr Keller známy aj prísnym strážením si súkromia či láskou k prírode. V roku 2011 český denník Blesk.cz umožnil čitateľom nahliadnuť do Kellnerovej vily takmer za 500 miliónov korún pri obci Podkozí. Vila napriek svojim rozmerom pôsobí veľmi minimalistickým a ekologickým dojmom. Nesmel v nej napríklad chýbať obrovský bazén či sauna a neuveriteľný výhľad na okolitú prírodu.

Najväčšou technickou vymoženosťou vo vile je sklenená stena bazéna. "Sklá, ktoré bazén delia od záhrady, zachádzajú až do zeme. To je technicky veľmi náročné," povedal Blesku autor fotografií interiéru. Podľa neho sú v obrovskom sídle štyri byty 3 + 1, ktoré sú určené aj pre Kellnerovej rodičov a ďalších príbuzných. Miestnosti nie sú nijako extra veľké, zato však môžu obyvatelia domu využiť suchú či mokrú saunu alebo práve obrovský bazén so zasúvacou sklenenou stenou.

Práve táto nehnuteľnosť mala byť Kellnerovým útočiskom a miestom odpočinku v kruhu svojej rodiny. "Zatiaľ čo jeho pracovný život bol plne v znamení neuveriteľnej pracovitosti a kreatívnosti, jeho súkromný život patril rodine a deťom. Pohreb preto prebehne v úzkom rodinnom kruhu, "oznámila médiám hovorkyňa PPF Jitka Tkadlecová.

