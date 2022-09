ONLINE Telo kráľovnej Alžbety II. dnes vystavia v parlamente: Londýn očakáva MILIÓNOVÉ davy! ×

Rakvu s telom zosnulej kráľovnej Alžbety II. dnes prevezú do z Buckinghamského paláca do britského parlamentu, kde bude vystavená až do dňa pohrebu. Podľa odhadov sa na truhlu príde pozrieť viac ako 750-tisíc ľudí, sála bude prístupná 24 hodín denne. Na smútočný pochod dnes bude v Londýne dohliadať viac ako 10-tisíc policajtov a 1500 príslušníkov armády. Očakáva sa účasť miliónov ľudí.