Česko sa v sobotu rozhodlo vyhostiť 18 ruských diplomatov z ČR kvôli výbuchu v areáli muničného skladu vo Vrběticiach z roku 2014. Moskva, prirodzene, reagovala odvetne a vyhodila 20 zamestnancov českej ambasády. Vicepremiér Jan Hamáček, ktorý v Česku momentálne vedie ako rezort vnútra, tak aj diplomacie, v pondelok večer vítal navrátilcov z Moskvy, ktorí dostali 24 hodín na to, aby si všetko zbalili a nadobro odišli z Ruska.

Vojenský špeciál s českými diplomatmi pristál v Prahe v pondelok po 21:30, píše český denník Blesk. Na ruzyňskom letisku vítal zamestnancov ambasády priamo Hamáček, podľa ktorého títo ľudia „nič spravili“, len trpia kvôli ruskej reakcii na „oprávnený krok Česka“. Smutné je, že viacerí sa vraj nemajú kam vrátiť, pretože v Česku nevlastnia byt, dodáva Blesk.

Rozhodnutie z Kremľa o odvetnom vyhostení bolo pre diplomatický zbor ČR zrejme najhoršou správou, akú si vo svojej kariére vypočuli. Dostali len 24 hodín na to, aby nechali svoje životy za sebou a nasadli do lietadla s jednosmernou letenkou. Rovnaký osud však ešte predtým, koniec koncov, postihol aj ruských diplomatov v Prahe, ktorí však dostali na „vypratanie stolov“ 48 hodín.

Časť diplomatov podľa Blesku opustila Moskvu autom a nie lietadlom. Z medializovaných informácií vyplýva, že aj Česi majú v Moskve svojich agentov, ktorí sa však nevrátili ani lietadlom a ani autom. „Posledných niekoľko dní sme sedeli na ministerstve vnútra do noci a so šéfami tajných služieb sme robili všetko pre to, aby títo ľudia v pokoji zmizli a Rusko o nich nevedelo,“ uviedol Hamáček.

Šéf rezortu vnútra a diplomacie, český vicepremiér Jan Hamáček. Zdroj: TASR/AP

Zemana obvinili z velezrady

