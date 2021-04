Rusko vyhostí 20 zamestnancov ambasády Českej republiky v Moskve, ako odvetu za sobotňajšie vypovedanie 18 pracovníkov ruského veľvyslanectva v Prahe. Oznámil to v nedeľu český vicepremiér Jan Hamáček, ktorého citoval český Deník N.

Rozhodnutie o vypovedaní 20 zamestnancov českého veľvyslanectva bolo tlmočené v nedeľu večer veľvyslancovi v Moskve Vítězslavovi Pivoňkovi, ktorého si predvolali na ruské ministerstvo zahraničných vecí.

"Veľvyslanec Pivoňka sa vrátil z ruského ministerstva zahraničných vecí. Informovali ho, že ruská strana vyhosťuje 20 pracovníkov českej ambasády v Moskve. Termín na opustenie Ruskej federácie bol stanovený do zajtrajšej polnoci," uviedol pre web Blesk Zprávy Hamáček, ktorý je aj ministrom vnútra a dočasne vedie i rezort diplomacie ČR.

Podľa Hamáčka v pondelok zasadne krízový štáb ministerstva zahraničných vecí ČR, ktorý by mal vyslať do Moskvy letecký špeciál, aby dopravil vyhostených českých občanov naspäť do vlasti.

Vyhostenie pracovníkov ruskej ambasády, ktorí boli identifikovaní ako agenti tajných služieb, súviselo s vyšetrovaním výbuchov muničných skladov v obci Vrbětice z roku 2014.

Podľa českého premiéra Andreja Babiša existuje dôvodné do výbuchov muničných skladov vo Vrběticiach boli zapojení dôstojníci ruskej GRU. Rusko označilo tieto tvrdenia za absurdné a avizovalo, že na krok českej strany náležite zareaguje.