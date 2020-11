V Česku patrí medzi najhlasnejších a súčasne aj najkontroverznejších odborníkov na súčasnú zdravotnícku situáciu. Evolučný biológ Jaroslav Flegr dlho Čechov strašil katastrofickými scenármi, no málokto mu veril. To však platilo len do momentu, keď sa jeho desivé predpovede začali napĺňať.

Dnes sa Flegr skeptikom smeje cez slzy. Situácia je totiž v Česku oveľa horšia než prorokoval v tých najhorších predpovediach. Svojím spôsobom sa tak vlastne netrafil ani on, no hrozivým číslam, ktoré sú dnes u našich susedov na dennom poriadku, bol najbližšie.

Získal si tak povesť nielen čudáckeho intelektuála, ale aj jedého z mála odborníkov, ktorí svoje odhady nezľahčujú. Naopak, zdá sa, že Flegr si strašenie Čechov užíva – sám však tvrdí, že sa nepovažuje za alarmistu, no ak by nehovoril to, či myslí, nedokázal by sa pozrieť do zrkadla.

Najnovšie sa Flegr objavil v talkšou Seznam TV, kde sa vyjadri k otázkam plošného testovania, ktoré počas uplynulého víkendu na Slovensku prebehlo, a poskytol divákom aj ďalšie zo svojich znepokojujúcich prognóz.

„Bol som veľkým odporcom plošného testovania a stále si myslím, že to nemá zmysel. Už to však netvrdím s takým presvedčením ako pred dvomi týždňami. Tie testy by ale mali byť používané cielene,“povedal. Pokiaľ ide o budúcnosť života s koronavírusom, báť sa vraj máme nie toho, koľko bude úmrtí, ale v koľkých prípadoch koronavírus zničí ľuďom zdravie a zanechá trvalé následky.

