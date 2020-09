Epidemiologická situácia v Česku sa posledné dni výrazne zhoršila. Čo je za tým?

- Bohužiaľ, priblížili sa nám voľby, takže vláda sa rozhodla nerobiť žiadne nepopulárne protiepidemiologické opatrenia. Tým, že sa u nás opatrenia len predstierajú, nielenže sa nezastavil exponenciálny nárast počtu infekcií, ale nárast sa výrazne zrýchlil. Reprodukčné číslo vírusu sa v lete pohybovalo okolo 1.0 a dnes sme už na 1.6 a stále rastie.

Aký je to exponenciálny nárast, koľko pribudne pozitívne testovaných?

- Exponenciálny rast je záležitosť nekontrolovaného šírenia infekčného ochorenia. To znamená, že trebárs za jeden týždeň sa zdvojnásobí počet infikovaných, ďalší týždeň to bude štyrikrát viac, ďalší týždeň osemkrát viac, potom šestnásťkrát a bude to rásť týmto geometrickým radom. Na začiatku sa zdá, že sa nič nedeje, nárast je relatívne pomalý. Zrazu sa zdá, akoby sa skokovo zrýchlil. Ale on sa nezrýchlil. To je vlastnosť exponenciálneho rastu, že na začiatku sa nič nedeje a naraz sa to začne veľmi rýchlo zrýchľovať.

Bude druhá vlna v porovnaní s prvou horšia?

- Bude zaručene horšia. Už teraz sa nakazilo oveľa viac ľudí. To, že zatiaľ neumierajú alebo nie sú preplnené nemocnice, je spôsobené len tým, že do nemocnice sa nakazení dostanú v priemere s 10-dňovým oneskorením. Umieranie pacientov je s 20- až 30-dňovým oneskorením. Tí ľudia, ktorí sa dnes nakazili, začnú umierať skoro za mesiac. Aj nárast umierajúcich bude potom exponenciálny. Tých už teraz nezachránime, už sú nakazení.

Nepomôžu opatrenia?

- Aj keby sa teraz spravili správne opatrenia, stopla sa ekonomika, ľudia by nechodili do práce, deti do škôl, platil by zákaz vychádzania, už by sme katastrofe nezabránili. To všetko bolo potrebné urobiť už pred týždňom. Aj keby sme to urobili zajtra, tak by sa počet pacientov v nemocniciach najbližších 10 dní ďalej exponenciálne zväčšoval. Keď si predĺžime exponenciálu, tak zistíme, že do 10 dní sa preplnia nemocnice a dôjde ku kolapsu českého zdravotníctva. Za tri týždne budú rovnako exponenciálne rásť aj počty mŕtvych. Čím ďalej budeme opatrenia odkladať, tým horší bude kolaps. Slovensko má zatiaľ šancu vyhnúť sa katastrofe a nemalo by ju premárniť.

Český odborník Jaroslav Flegr hovorí, že počet nakazených bude exponenciálne rásť a zrazu budeme mať pocit, že infikovaných skokovo pribudlo. Zdroj: (c) Petr Adamek

