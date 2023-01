V Českej republike sa v piatok a v sobotu koná druhé kolo prezidentských volieb. Občania rozhodujú o tom, kto na Pražskom hrade vystrieda súčasnú hlavu štátu Miloša Zemana. Do druhého kola sa dostali dvaja kandidáti - vojenský generál vo výslužbe Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš. Volebné miestnosti sú dnes otvorené od 8:00 do 14:00.

Druhé kolo prezidentských volieb v Česku v kocke

O priazeň voličov sa v druhom kole uchádza český expremiér Andrej Babiš a vojenský generál vo výslužbe Petr Pavel. Obaja v prvom kole získali výrazne viac hlasov než ostatní kandidáti – Pavel 35,4 percenta a Babiš 34,9 percenta hlasov.

V Českej republike sú v piatok otvorené volebné miestnosti od 14.00 do 22.00 h. Počas soboty budú môcť Česi hlasovať od 8.00 do 14.00 h.

Prieskumy volebných preferencií zverejnené pred druhým kolom volieb favorizujú bývalého náčelníka generálneho štábu Petra Pavla pred expremiérom Andrejom Babišom.

O tom, kto sa stane novým českým prezidentom, bude môcť rozhodnúť 8,3 milióna oprávnených voličov.

Na hlasovanie v zahraničí sa zaregistrovalo viac než 14.000 ľudí, pričom sa očakáva, že ďalšie tisícky občanov prídu voliť s voličskými preukazmi.

Predvolebné prieskumy avizujú vysokú volebnú účasť. Tá bola rekordná už v prvom kole, v ktorom hlasovalo viac než 68 percent oprávnených voličov. Rozdiely sú však v regiónoch – najmenej ľudí hlasovalo na severozápade krajiny, najviac v okolí hlavného mesta.

Nový český prezident sa funkcie ujme 8. marca po inaugurácii vo Vladislavskej sále Pražského hradu. V úrade vystrieda odchádzajúceho Miloša Zemana, ktorému sa skončí druhé funkčné obdobie.

Priebeh českých volieb sledujeme ONLINE:

12:00 V Liberci niektoré okrsky hlásia, že u nich odvolili už dve tretiny zapísaných voličov, v Českej Lípe je naopak účasť pod 50 percentami. V obľúbenom stredisku Bedrichov v Jizerských horách už malo dnes o 10:00 odvolených 87 percent voličov.

"Je to ale dané voličskými preukazmi, s ktorými prišlo 511 ľudí, odvolilo aj 188 miestnych," povedal podľa portálu Blesk.cz predseda volebnej komisie Jaromír Janda.

11:50 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb sa o 10:00 hod. pohybovala v celej republike najčastejšie okolo 60 percent. Podľa volebných komisií bude celková účasť zrejme vyššia ako v kole prvom. Informuje o tom iDNES.cz.

11:40 Andrej Babiš na svojom Facebooku zdieľal niekoľko videí, na ktorých mu vyjadrujú podporu primátori viacerých miest a obcí.

11:30 „Hodnoty 17. novembra nesmú upadnúť do zabudnutia. Demokracia, dôstojnosť a úcta k pravde sú piliermi spoločnosti, ktorú by som chcel uchovať pre naše deti a vnúčatá. Ak to cítite rovnako, príďte mi dnes dať svoj hlas,“ napísal Pavel na svojom Facebooku.

11:25 Vo volebnom štábe kandidáta Petra Pavla sa pripravuje občerstvenie.

Ráno ve volebním štábu Petra Pavla @general_pavel ve Forum Karlín pic.twitter.com/qjZRrPuKjC — Josef Kopecký (@PepaKopecky) January 28, 2023

11:15 Účasť v 2. kole prezidentských volieb sa dopoludnia pohybovala okolo 60 percent. Väčšinou je vyššia ako v 1. kole, kedy bola celková účasť 68 percent. Informuje o tom portál iDNES.cz.

11:00 Na prezidentskú voľbu sa dá stále stávkovať LIVE. Kurzy sú teraz v spoločnosti Tipsport 1,06:1 pre Petra Pavla a 10,6:1 na víťazstvo Andreja Babiša. Informuje o tom portál iDNES.cz.

10:40 Kandidát Andrej Babiš zdieľal na svojom Facebooku spomienku na návštevu v Bielom dome.

Andrej Babiš zdieľal spomienku na Biely dom. Zdroj: Facebook/Andrej Babiš

10:35 Prvý deň volieb vo väzniciach v celej republike odvolilo 8 833 väznených osôb, čo je 54 % z oprávnených voličov. Informuje o tom Väzenská služba ČR na svojom Twitteri.

10:20 Mestská polícia v Brne od začiatku volieb nezaznamenala podľa hovorcu Jakuba Ghanema žiadny problém. Pri jednej volebnej miestnosti mladí voliči hrali na gitaru a spievali hymnu, povedala ČTK hovorkyňa časti Brno-stred Katarína Dobešová. Tento rok v mestskej časti dovŕšilo 18 rokov 254 ľudí, ktorí môžu ísť po prvýkrát voliť.

Strážnici nemuseli nikde zasahovať. „Akokoľvek bola kampaň pred prezidentskými voľbami vyhrotená, do diania vo volebných objektoch a brnenských uliciach sa to doteraz nijako nepremietlo. Hliadky vykonali viac ako tisíc kontrol pri volebných miestach, nestretli sa však so žiadnymi komplikáciami,“ povedal Ghanom. Informuje o tom Blesk.cz.

10:15 Druhé kolo prezidentských volieb odštartovali Česi v Kodani štátnou hymnou

10:00 Záujem o voľby je v Paríži obrovský, napísala na Twitteri Ambasáda ČR v Paríži.

Záujem o voľby je v Paríži obrovský. Zdroj: Twitter/CZAmbassade_FR

09:40 „Poďme voliť. Nerozhodujú prieskumy, ale lístky vo volebných urnách. Počíta sa každý hlas. Zápas končí dnes o 14. hodine. Ďalší začne až o päť rokov. Vďaka,“ odkázal na twitteri minister vnútra Vít Rakúšan.

09:30 „Ak ste ešte neboli, prosím, príďte k voľbám,“ vyzval Andrej Babiš voličov na svojom Facebooku.

09:15 Kandidát Petr Pavel dnes ráno opäť vyzval občanov ČR, aby išli voliť. Včera (27.1.) tak spravil niekoľkokrát prostredníctvom svojích sociálnych sietí.

09:10 Česi volia aj v Mexiku. Volebná miestnosť bola za Atlantikom kvôli časovému posunu otvorená o niekoľko hodín skôr ako v Česku. Informuje o tom Češka Adéla Chramrádová na Twitteri, ktorá sa momentálne nachádza 10 000 km od svojej rodnej zeme.

09:00 Obaja prezidentskí kandidáti – Petr Pavel aj Andrej Babiš – a tiež najvyšší ústavní činitelia odovzdali svoje hlasy už v piatok, počas prvého volebného dňa. Všetci vyzvali občanov, aby prišli k voľbám a vyjadrili tak svoj názor. Zhodli sa na tom, že volebná účasť bude zrejme vysoká, ako to naznačovali aj predvolebné prieskumy.

08:55 S počítaním hlasov začnú okrskové komisie hneď po 14.00 h. Hlasy odovzdané v prezidentských voľbách bývajú zrátané zo všetkých typov volieb najrýchlejšie. "Z minulosti vieme, že pri prezidentských voľbách sú dáta z 90 percent všetkých volebných okrskov sčítané v druhom kole už okolo 15.30 h. Je to veľmi rýchle," povedal hovorca Českého štatistického úradu (ČSÚ) Jan Cieslar.

"Prvý hlasovací deň je za nami! Ako to išlo u vás?" prihovoril sa kandidát Pavel občanom na svojom Facebooku. Zdroj: Facebook/Generál Pavel

08:50 Podľa ČSÚ sa na realizácii volieb podieľa približne 100.000 ľudí a výdavky na ne dosahujú okolo 800 miliónov českých korún (viac ako 33 miliónov eur).

Česi si hlavu štátu vyberali priamo zatiaľ iba dvakrát. V oboch voľbách zvíťazil Miloš Zeman – v roku 2013 získal 54,8 percenta hlasov a o päť rokov neskôr 51,36 percenta. Informuje o tom TASR.

8:45 Svoj hlas v piatok hodil do urny aj minister zdravotníctva ČR, Vlastimil Válek: "@general_pavel bol v I. aj II. kole mojou jasnou voľbou! Má potenciál vrátiť prezidentskému úradu dôstojnosť a váhu, ktorá výrazne utrpela za panovania Miloša Zemana a jeho kohorty prisluhovačov. V jeho šľapajach deštrukcie a spálenej zeme by pokračoval práve Babiš, ako ukázala kampaň."



08:20 Včera bol voliť aj primátor Prahy, Zdeněk Hřib. Svoj hlas venoval Petrovi Pavlovi.

"Prial by som si pre našu krajinu prezidenta, ktorý je čestný, vie hrať fér a má rešpekt ku všetkým ľuďom, či už sú jeho priaznivci alebo odporcovia," napísal pražský primátor na sociálnej sieti. Zdroj: Twitter/Zdenek Hřib

08:15 Celková účasť voličov na druhom kole prezidentských volieb by mohla byť rekordná, uvádza to portál E15.cz na svojom webe.

08:00 Česko sa v sobotu poobede dozvie meno svojho nového prezidenta. Včera (piatok 27.1.) boli volebné miestnosti otvorené od 14:00 do 22:00 a volebná účasť prekonala hranicu 50 percent. Dnes majú občania opäť možnosť odvoliť od 8:00 do 14:00.

Priebeh prvého dňa volieb nájdete na ďalšej strane>>