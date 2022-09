ONLINE Obrovský deň pre Britániu: Dnes POCHOVAJÚ zosnulú kráľovnú Alžbetu II.! ×

Po tom, čo kráľovná Alžbeta II. náhle zomrela 8. septembra popoludní na zámku Balmoral v Škótsku, nastali vo Veľkej Británii obrovské zmeny. Na trón zasadol Alžbetin syn, dnes už nový kráľ Charles III., zatiaľ čo so zosnulou panovníčkou sa prišli rozlúčiť tisíce ľudí. Jej pozostatky boli až do dnešného rána vystavené vo Westminsterskej sále v sídle parlamentu, kde sa mohla prísť rozlúčiť verejnosť. Dnes Alžbetu II. definitívne pochovajú do kráľovskej hrobky.